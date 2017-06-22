بیشترین جمعیت ایران در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در راستای انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، جداول جدید بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفت.

«جمعیت کل کشور، نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروههای سنی و سنین منفرد» از جمله جداول جدیدی است که بر روی این سامانه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این جدول جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۹ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر در نقاط شهری و ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

همچنین گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله با داشتن هشت میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۱۳ نفر بیشترین فراوانی را دارد.

برای مشاهده جداول مذکور به «این لینک» مراجع مراجعه کنید.