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۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۹

مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

بیشترین جمعیت ایران در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله است

بیشترین جمعیت ایران در گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله است

مرکز آمار ایران اعلام کرد که گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله بیشترین جمعیت را در بین گروههای سنی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در راستای انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، جداول جدید بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفت.

«جمعیت کل کشور، نقاط شهری و روستایی به تفکیک گروههای سنی و سنین منفرد»  از جمله جداول جدیدی است که بر روی این سامانه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این جدول جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۹ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر در نقاط شهری و  ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

همچنین گروه سنی ۳۴-۳۰ ساله با داشتن هشت میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۱۳ نفر بیشترین فراوانی را دارد.

 برای مشاهده جداول مذکور به  «این لینک»  مراجع مراجعه کنید.  

کد مطلب 4011747
فرشته رفیعی

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