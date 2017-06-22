رفع موانع فعالیتهای تجاری و صیادی در چوئبده الزامی است 

غلامرضا شریعتی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از اسکله اداره بندر و دریانوردی اروندکنار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی لنجداران گفت: سوخت یکی از عمده مشکلات آنان بود که مقرر شد تا نمایندگان و فرماندار در این باره از اتحادیه لنجداران آنالیزی تهیه کنند تا اگر مواردی هست که به امر صادرات توسط صاحبان لنجهای تجاری و صیادی آسیب می رساند طی مکاتبه با دولت پیگیری و اصلاح شود.

وی، بر لزوم اصلاح برخی موارد در جهت رونق بخشی به امر تجارت در منطقه تاکید کرد.

شریعتی با اشاره به درخواست الحاق بندر چوئبده به شهر از سوی مردم افزود: اینکه عوارض ارزش افزوده بندر صیادی و تجاری به شهرداری چوئبده پرداخت نمی شود جای تاسف دارد به همین دلیل باید تمام تلاشمان را برای تقویت مناطق محروم به کار بگیریم.

استاندار خوزستان اظهار کرد: باید با پرداخت عوارض از سوی اداره بندر برای خدمات رسانی به مردم در قالب عمران شهری زمینه ماندگاری مردم در منطقه را سبب شد.

وی تصریح کرد: در این باره نیز قرار شد تا مکاتبه ای انجام و بنده نیز آن را به کمیسیون ماده ۵ ارجاع دهم تا مواردی که ایراد دارد را اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان امروز در سفر به شهرستان آبادان از سد خاکی پائین دست برودخانه بهمنشیر در جاده چوئبده، اسکله ادارات بندر و دریانوردی چوئبده و اروندکنار، بازارچه مرزی اروندکنار و یکی از طرحهای شرکت جهاد نصر بازدید کرد.