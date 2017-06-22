۲کیلو مواد مخدر و ۲۲۰هزار نخ سیگار قاچاق در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در راستای طرح مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر و مقابله با قاچاق، بیش از دو کیلوگرم انواع مواد مخدر و نیز محموله قاچاق ۲۲۰ هزار نخ سیگار خارجی را در شهرستان های مراغه و عجب شیر کشف و ضبط کردند.

کشف بیش از ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیری مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت : در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مراغه در حین کنترل و بازرسی از خودرو های عبوری و نیزدر راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مقدار ۲ کیلو و ۷۴۵ گرم انواع مواد مخدر را کشف نمودند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر در ادامه افزود: دراین رابطه یک قاچاقچی مواد مخدردستگیر و ۵۱ نفر از معتادان تابلو به کمپ های ترک اعتیاد معرفی و یک دستگاه خودرو توزیع کنندگان مواد مخدر توقیف شد.

وی همچنین تاکید کرد: پلیس با جدیت هر چه تمامتر با اخلال گران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی و تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر برخورد می نماید و برای تحقق امنیتی مطلوب اسلامی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

سرهنگ اصلانی از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.

کشف محموله ۴۵۰ میلیون ریالی سیگار قاچاق در عجب شیر

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر نیز با اشاره به کشف محموله سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا، ماموران یگان امداد شهرستان حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ رحمان عبدی در تشریح این خبر گفت: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۲۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیون ریال را کشف و خودروی مذکور را نیز توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان خواست:درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب راسریعا باشماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.