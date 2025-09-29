  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

محمد حسینی: بیش از ۴۴ کیلو گرم تریاک در بندرلنگه کشف شد

بندرعباس- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه ازکشف ۴۴ کیلو و۴۰۰ گرم تریاک قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمد حسینی اظهارکرد: مأموران انتظامی پاسگاه برکه سفلین به همراه پلیس مواد مخدر این شهرستان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی بندر لنگه به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۴۴ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک قاچاق کشف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان بندر لنگه اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

سرهنگ محمد حسینی با بیان اینکه گسترش قاچاق مواد مخدر اثرات منفی بر جامعه دارد و امنیت جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.

