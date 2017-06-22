«آتش به اختیار» باری به هر جهت رفتن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین مراسم افطاری فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شب گذشته با حضور چهره‌های سرشناس این عرصه، خانواده‌های شهدای ترورهای اخیر مجلس و حرم امام خمینی (ره)، جمعی از مأموران آتش نشانی و با یاد و گرامیداشت مرحوم روح الله نامداری در حسینیه هنر برگزار شد.

بنابرین گزارش، سردار اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده سپاه قدس که سخنران و مهمان ویژه این مراسم بود، در سخنانی، گفت: انقلاب اسلامی مسیر فعال و زنده ای است که هرروز یک گام روبه جلو برمی دارد و سیر تکاملی خود را همراه با رویش‌ها و ریزش‌های مختلف دارد؛ از فرمایشات امام خمینی(ره) گرفته تا مقام معظم رهبری نیز مشاهده می‌کنیم که انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها کار کرده و یا در حال کار و فعالیت است.

وی افزود: باید به این نکته توجه کنیم اثرگذارترین جهات، جهت فرهنگی است؛ وقتی سخن از مسائل فرهنگی، جبهه فرهنگی و موضوعات فرهنگی به میان می‌آید در ابتدا ذهن به سمت و سوی قالب‌های خاصی می‌رود. ولی اگر مقداری عمیق تر تفکر و نگاه کنیم متوجه می‌شویم که عمق این اثرگذاری فرهنگی بسیار بیشتر از چیزی است که به ذهن ما می‌رسد.

یک عملیات دوران دفاع مقدس، برای بزرگ شدن یک ملت کافی است

جانشین فرمانده سپاه قدس ادامه داد: صحبت من به عنوان یک نظامی از زمان جنگ تا امروز این است که ما در دوران دفاع مقدس خیلی چیزها به دست آوردیم و این جنگ برای ما عظمت فراوانی داشته است. در حقیقت یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس ما برای بزرگ شدن یک ملت در طول تاریخ کافی بوده است.

سردار قاآنی خاطرنشان کرد: با تمامی عظمتی که دوران دفاع مقدس ما داشته است آن هم به عنوان کشوری که بعد از پیروزی انقلاب هیچ چیز در حوزه نظامی به لحاظ ساختار و امکانات نداشته‌ایم بعد از هجمه ای که به ما در قالب این جنگ شد، حتی به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) ناتو و ورشو در این جنگ به دشمن ما کمک می‌کردند، دیدیم که همه پای کار آمدند.

وی اضافه کرد: با تمام این دشمنی‌های فراوان، محدودیت‌ها، مشکلات و تحریم‌هایی که داشتیم، شاهد رخ دادن کارهای بسیار با عظمتی در دوران دفاع مقدس بودیم؛ نمونه آن این موضوع است که بعد از ۲۰۰ سال حوادث به صورتی شکل گرفت که بعد از تهاجم به این کشور حتی نتوانستند یک وجب از این خاک را جدا کنند و ببرند.

جانشین فرمانده سپاه قدس یادآور شد: نکته جالب اینجاست که در روزهای آخر جنگ این ما بودیم که وقتی صدام بعد از قبول قطعنامه دوباره به کشور تعرض کرد قصد داشتیم از مرزهای عراق عبور کنیم ولی امام خمینی (ره) به علت اینکه قطعنامه را پذیرفته بود جلوی افرادی که این کار را می‌خواستند انجام بدهند متوقف کرد.

بالاترین دستاورد دوران دفاع مقدس انسان سازی بود

سردار قاآنی متذکر شد: با همه عظمتی که این جنگ داشت بالاترین دستاورد آن انسان سازی بود؛ قدرت انسان سازی جنگ ما از هر مکتب، دانشگاه و کلاس انسان سازی بالاتر بود. به عبارت بهتر دوران دفاع مقدس و جنگ ما اگرچه ماهیتی نظامی داشت ولی بالاترین دستاورد آن انسان سازی بود. در حقیقت این انسان سازی محصول فرهنگی جنگ ما بود.

وی تصریح کرد: چندسالی است که توفیق دارم در مجموعه نیروی قدس فعالیت می‌کنم و در دنیا با افراد بسیاری ارتباط داریم و در بسیاری از زمینه‌ها با آنها همکاری می‌کنیم؛ ما همه جا هستیم و هیچ جا هم نیستیم و به حول و قوه الهی همه کاری هم می‌توانیم انجام بدهیم. این موضوع جزء موضوعاتی است که هنر فعالان فرهنگی را طلب می‌کند تا نشان بدهید این انقلاب اسلامی چطور بالندگی خود را در اوج محرومیت، محدودیت و تحریم حفظ کرده و هرروز روبه جلو حرکت می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه قدس در بخش دیگر سخنان خود گفت: روزی بود که ما از حیثیت خود در کنار مرزها دفاع می‌کردیم و به عبارت بهتر، این دفاع به نوعی در وسط آن شهرها بود. حتی این دفاع در شهرهایی چون تهران و مشهد به چشم می‌خورد که دشمن در روز روشن و جلوی چشم همه مردم، انسان می‌کشتند. ما جنگ را از اینجا شروع کردیم.

سردار قاآنی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی در حاشیه کشور، جنگ ۸ ساله را به راه انداختند و ما در تمامی این سالها در حال نبرد و جنگ با دشمن بودیم؛ بعد از دوره دفاع مقدس هم فشارها هر روز افزایش پیدا کرد. اوج این فشارها هم در روزگاری است که شما در حال نظاره کردن آن هستید. اما به کمک خداوند این نظام آنقدر بالندگی داشته که هرروز یک قدم به سمت جلو برداشته است. یک روز از خودش دفاع می‌کرده و دفاعش از دیگران خیلی کم بوده اما امروز در حالی که از خودش مقتدرانه دفاع می‌کند راه دفاع از دیگران را هم آموخته و هم کلاس درس برای دیگران می‌گذارد که چگونه شرافتمندانه از خودشان دفاع کنند.

در مسیر دفاع از خود و آموزش دفاع به دیگران روبه جلو حرکت کردیم

وی ادامه داد: ما در این مسیر دفاع از خود و آموزش دفاع به دیگران خیلی روبه جلو حرکت کردیم ولی چون بلندگو نداریم خیلی نمی‌توانیم دستاوردهای خود را تبیین کنیم؛ به عنوان مثال باید عرض کنم که در زمانی که ما برای آزادسازی خرمشهر تلاش می‌کردیم اسرائیل غاصب به لبنان حمله کرد و تا انتهای این کشور پیش رفت و چندین هزار انسان را کشته و در ارتفاعات بلند منطقه ایستاد در حالی که به اندازه انگشتان یک دست از ابزار اساسی نظامی او آسیب ندیده بود.

جانشین فرمانده سپاه قدس خاطرنشان کرد: این آخرین حمله تصرف سرزمینی اسرائیل در ممالک اسلامی بود؛ البته در جنگ ۱۹۶۷ نیز که به جنگ ۶ روزه شهرت یافت این جنایتکاران ۳ کشور بزرگ عربی را شکست دادند و از هر ۳ کشور زمین گرفتند و این اراضی تا امروز نیز در دستان این رژیم قرار دارد.

سردار قاآنی اضافه کرد: ببینید خداوند چقدر برکت به ما داده که ما در عین اینکه از دیگران دفاع می‌کردیم چقدر شاهد تولید قدرت برای این نظام هستیم و چقدر این میدان دفاعی ما عمق پیدا کرده که امروز آن اسرائیلی که در گذشته چنین قدرت و وضعیتی داشته اگر نگوییم ناامن ترین جای دنیا است جزء ناامن ترین جاهای دنیا قرار دارد.

وی یادآور شد: اسرائیل تنها جایی است که این ناامنی در آن بسیار بارز بوده و بسیار تحقیر شده و تحت تاثیر و فشار سید حسن نصرالله این فرمانده بزرگ و به دنبال پیام او مجبور می‌شود تا کارخانه آمونیاک خود را از محلی که سید حسن نصرالله می‌گوید جمع کرده و به محل دیگری انتقال بدهد.

جانشین فرمانده سپاه قدس متذکر شد: امروز وقتی بحث قدرت جمهوری اسلامی به میان می‌آید یک بُعد اساسی قدرت در همین سرزمین‌هایی است که ما در حال دفاع از دیگران هستیم؛ اما تولید قدرتی که برای این نظام می‌شود به مراتب بالاتر از هر هزینه ای است که ما قصد داشتیم انجام بدهیم.

سردار قاآنی تصریح کرد: نظام اسلامی ایران روز به روز روبه جلو حرکت می‌کند و ما در این راه به پرچم داری رهبری و به نورانیت ولایت، سربازان این نظام هستیم و هر فردی در این میان هر سخنی که به میان آورد و گفت ما این تدبیر را کردیم و این تصمیم را ما گرفتیم بدانید که بی خود می‌گوید؛ این نورانیت ولایت و این تدبیر فرمانده بزرگ است که این نظام در میان این درگیری‌ها با صلابت، اقتدار و تدبیر حکیمانه روبه جلو حرکت می‌کند.

میدان کار فرهنگی بسیار وسیع است

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در آستانه روز قدس قرار داریم و این روز به تعبیر امام راحل روز اسلام است ولی اول موضوع فلسطین مطرح می‌شود و از دروازه فلسطین این روز بزرگ درست شده است؛ ما با همین دوستان فلسطینی خود یک زمانی کار می‌کردیم و در زمان این همکاری آنها یک نفری را در جمع ما قرار می‌دادند تا ما افکار همکاران آنها را تغییر ندهیم اما غافل از اینکه شأن جمهوری اسلامی بالاتر از این حرف‌ها است.

جانشین فرمانده سپاه قدس افزود: همان افرادی که روزی اینگونه به ما نگاه می‌کردند امروزه جزء ارادتمندان این نظام هستند؛ ما بدون اینکه حتی در یک جلسه بخواهیم فکر آنها را عوض کنیم و امروز آنقدر ارادتمند جمهوری اسلامی ایران هستند که وقتی یکی از مسئولان خودشان گاهی کنایه ای به جمهوری اسامی ایران می‌زنند آنها هم با زبان و هم با عمل عذرخواهی می‌کنند.

سردار قاآنی ادامه داد: بر این اساس رسوب فرهنگی که ما در آنها برجای گذاشتیم موجب شده تا این میزان ارادت را نسبت به جمهوری اسلامی ایران پیدا کنند؛ در غیر این صورت همین کارهای متعارفی که ما انجام می‌دهیم ممکن است تعریف و تمجید آنها را به هراه داشته باشد ولی بسیاری از آنها ممکن است فراموش شود ولی آنچه که در اذهان و افکار آنها ماندگار می‌شد همان رسوب فرهنگی است. لذا میدان کار فرهنگی بسیار وسیع است.

«آتش به اختیار» باری به هر جهت رفتن نیست

وی خاطرنشان کرد: شما فعالان رسانه ای که در زمینه‌های فرهنگی بسیار فعال هستید باید بتوانید این آورده اقتدار نظام اسلامی را در قالب موضوعات فرهنگی در هنر و رسانه برای مردم خود و مردم دیگر کشورها به خوبی تبیین کنید. اگر توانستیم این صلابت و اقتدار نظام را روبه جلو حرکت بدهیم آن وقت موفق خواهیم بود. مخصوصا اینکه شما اهالی فرهنگ فرمان «آتش به اختیار» را از فرماندهی دریافت کردید که البته این هم اختیار بسیار ارزشمندی است ولی طبیعتا آتش به اختیار بودن باری به هر جهت حرکت کردن هم نیست زیرا در فرمان آتش به اختیار یک قواعد و اصولی حاکم است که شما دوستان باید به خوبی این قواعد را رعایت کنید و هم باید مراقب این موضوع باشید افرادی که مخالف این تفکر هستند و قصد آلوده کردن این دستور اثرگذار رهبری را دارند در رسیدن به اهداف خود ناکام شوند.

جشنواره عمار نمونه میدانی «آتش به اختیار» است

جانشین فرمانده سپاه قدس اضافه کرد: جشنواره عمار یکی از نمونه‌های میدانی آتش به اختیار بوده است و این جشنواره می‌تواند رشد بیشتری پیدا کند و شاهد توسعه کارهایی شبیه جشنواره عمار باشیم.

سردار قاآنی یادآور شد: فضای کار فعالان فرهنگی ارزشی، انقلابی است و این انقلابی کار کردن نیز خواص خودش را دارد؛ یک فرد انقلابی هم در فکر و اندیشه، هم در اقدام و عمل و هم در بیان، ویژگی‌های خاص خود را دارد که ما اگر بخواهیم شهدای بزرگ خود را به عنوان جلوداران یک حرکت انقلابی و انقلابی عمل کردن شاخص خود قرار بدهیم ۳ درس از آنها باید بیاموزیم که اگر اینگونه شود موفق خواهیم شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این سه شاخص که در زندگی تمامی شهدا مشترک بوده است، خاطرنشان کرد: نخستین شاخص، عمل به تکلیف یا تکلیف مدارانه عمل کردن است. به عبارت بهتر ما نباید به دنبال تعریف و تمجید به خاطر انجام کاری باشیم. نگاه تکلیف مدارانه همیشه انسان را بانشاط می‌کند.

جانشین فرمانده سپاه قدس اضافه کرد: شاخص دوم، اقدام و عمل شامل کار کردن در حد توان است؛ اقدام و عمل به این معنی است که دستوری را قرآن کریم به همه ما داده که در اندازه توان کار کنیم و این میزان را در اقدام و عمل خود درنظر بگیریم. در حقیقت خواب امکانات نداشته را نباید ببینیم.

سردار قاآنی تصریح کرد: شاخص سوم توکل به خداوند تبارک و تعالی است؛ توکل یعنی اینکه تمام سعی و تلاش خود را برای انجام کار صورت بدهیم و برای قطعی شدن انجام آن به خداوند توکل کنیم. همه ما وظیفه داریم در عین اینکه کار خود را به زیباترین شکل ممکن انجام می‌دهیم از خداوند درخواست کنیم تا این کار به بهترین شکل ممکن انجام شود.

هنوز امام خمینی(ره) را نشناخته‌ایم

محسن صفایی فرد، از فعالان فرهنگی نیز در سخنانی پیرامون مرحوم روح اله نامداری که هشتمین همایش فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با چهلمین روز درگذشت وی همزمان بود، گفت: از باب اینکه ۱۴ سال دوستی دینی بر گردن ما ایجاد می‌کند این بار را بر روی دوش من گذاشتند تا کمی درمورد او صحبت کرده و به معرفی او بپردازم چه اینکه صحبت کردن درباره از دست دادن یک استاد، متفکر و یک جوان انقلاب اسلامی در جمعی که بزرگترها هستند خیلی سخت است لذا کمی تامل کردم و در نظر گرفتم که اگر مرحوم نامداری امشب اینجا بود و می‌خواست در این جمع صحبت کند درباره چه موضوعی سخن می‌گفت؟

صفایی فرد ادامه داد: یادم می‌آید از ابتدای آشنایی با او در سال‌های دانشجویی در دانشگاه علامه او حرفی را دائما می‌زدند که در سال‌های اخیر مبنای کار ما شد و آن حرف این بود که مواجهه ما با حضرت امام خمینی (ره) هنوز شروع نشده است. گویی ما هنوز امام را نشناختیم و دیداری با ایشان نداشته ایم.

دغدغه مرحوم نامداری تصویر نسل آینده از امام خمینی (ره) بود

وی خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های او در سال‌های دوران دانشجویی این بود که نسل جوان و نسل‌های بعدی و بعدی که خواهند آمد و به این جامعه و کشور پیوسته و زیر این پرچم زندگی خواهند کرد چه تصویری از حضرت امام خمینی (ره) خواهند داشت.

صفایی فرد اضافه کرد: دغدغه جدی مرحوم نامداری این بود که ما یک کتاب و یک مجموعه که کل ایدئولوژی اسلامی را به جوان امروز معرفی کند و به معرفی برنامه انقلاب اسلامی برای زندگی، جامعه و حاکمیت به صورت مدون، خلاصه و مختصر و مفید باشد نداریم.

وی یادآور شد: او از سال‌های دانشجویی تلاش می‌کرد تا به چنین متنی دست پیدا کند و مجموعه ای را آماده کند که اگر بخواهیم از انقلاب اسلامی بگوییم و بخواهیم آن را به جوان امروز و دنیا معرفی کنیم کتابی را در این زمینه داشته باشیم.

«جدال دو اسلام» انقلاب را به جوانان و نسل آینده معرفی می‌کند

صفایی فرد تصریح کرد: موضوع پایان نامه فوق لیسانس مرحوم نامداری اندیشه امام (ره) بود و او به همین علت هم ۳ نوبت به صورت کامل و با فیش برداری‌های دقیق صحیفه امام (ره) را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید که سال ۱۳۶۷ و سال آخر حیات ظاهری امام روح الله پر از درس‌هایی برای آینده انقلاب اسلامی است. به همین علت وقتی کتاب «جدال دو اسلام» را با حاشیه‌ها و فهرست نگاری‌هایی که خودش انجام داد و گردآوری کرد آن‌چیزی بود که او فکر می‌کرد برای معرفی انقلاب اسلامی به جوانان و نسل‌های بعدی به عنوان اندیشه تاسیسی انقلاب اسلامی لازم است.

وی خاطرنشان کرد: او فکر می‌کرد با کتاب «جدال دو اسلام» خلاء آن کتابی که شامل و راوی ایدئولوژی انقلاب برای نسل‌های بعدی باشد را برطرف می‌کند چراکه در واقع علل ایجاد انقلاب همان علل پایداری آن است.

وجهه روح الهی امام (ره) را در زندگی عملی مرحوم نامداری دیدیم

صفایی فرد اضافه کرد: ما وجهه روح الهی و انقلابی امام (ره) را آنگونه که ایشان از فرزندان خود، بسیجیان انتظار داشتند در زندگی عملی روح الله نامداری دیدیم و درک کردیم.

ساده زیستی مبانی معرفتی اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی است

وی یادآور شد: یکی دیگر از دغدغه‌های اساسی مرحوم نامداری این بود که او تحت تاثیر اندیشه امام و مبانی اسلامی به شدت با اشرافیت دشمن بود و ساده زیستی را صرفا یک دعوت اخلاقی نمی‌دانست؛ او معتقد بود ساده زیستی مبانی معرفتی اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی است.

صفایی فرد متذکر شد: مرحوم نامداری خصوصا با اشرافیت بچه حزب الهی‌ها و لمس آنها از چرب و شیرین دنیا و عادت کردن به آنها مشکل داشت و این موضوع را ضایعه ای برای ادامه و نبض انقلاب می‌دانست؛ او با اشرافیت روحانیت نمی‌ساخت و آن را تحمل نمی‌کرد و آن را مانعی برای ادامه حیات انقلاب می‌دانست.

مرحوم نامداری، مرگ آگاهی را تجربه کرده بود

وی تصریح کرد: تفاوتی که روح الله نامداری در اندیشه و تفکر داشت این بود که اشرافیت و ساده زیستی متغیرهایی برای او در حوزه تحلیل‌های علوم انسانی نبود تا بتواند چند جلد کتاب درباره آن بنویسد بلکه اشرافیت و ساده زیستی برای او دو شیوه زندگی بود که در متن رفتار مردم و جامعه می‌دید و به دنبال آن آینده انقلاب را در خطر این اشرافیت می‌دید و معرفی می‌کرد.

صفایی فرد در پایان گفت: او فقط یک متفکر نظری نبود بلکه رفتار و زندگی با او آموزش اندیشه می‌داد؛ همچنین شجاعت او در طرح مسائل نظری و بی پروایی او در مبارزه با اشرافیت را چه به لحاظ نظری، نوشتن، اندیشه و مقالات و چه در مباحث عملی بسته به این موضوع می‌بینیم که او سالها بود که مرگ آگاهی را تجربه کرده بود.

براساس این گزارش، در این همایش سالانه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب، ترانه «سفره رنگین» توسط محمد جواد موحد و محمد حسین رضایی از چهره‌های جوان موسیقی انقلاب، قطعه «مرگ بر امریکا» را اجرا کرد همچنین محمد مهدی خان محمدی از شاعران جوان به شعرخوانی پرداخت.

در پایان ای مراسم، کلیپی شامل گزارش رویدادهای شاخص یک سال اخیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای حاضران نمایش داده شد.

در حاشیه این مراسم، فعالان انقلاب اسلامی در پویشی که به بهانه مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر با عنوان «کاروان جمهوریت» ایجاد شده بود، شرکت کردند.

حجت الاسلام ابوالقاسم مقدس خیابانی، سردار اسماعیل قاآنی، فریدون عباسی، علیرضا فراهانی، سینا واحد، جواد محقق، مسعود رضایی، شفیع آقامحمدیان، یاسر عسگری، حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا، علی محمد مودب، محمدمهدی سیار، میلاد عرفان پور و... از جمله چهره‌هایی بودند که در این پویش حاضر شدند.