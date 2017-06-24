خنثی کردن توطئه صهیونیست ها در خصوص مردم استان کردستان

سردار محمد حسین رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلیل انتخاب دو استان کردستان و کرمانشاه برای شلیک شش موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قلب تروریست ها در شرق سوریه، اظهار داشت: بر اساس طراحی صورت گرفته از سوی صهیونیست ها، قرار بود که ایجاد نا امنی و کشتار مردم در تهران به نام کردها ثبت شود.

وی ادامه داد: اتاق فکر صهیونیست ها این طراحی را انجام داده بودند تا با استفاده از این اقدام نا امنی و ایجاد اختلاف قومی را در کشورمان ایجاد کنند که البته در همان گام نخست با هوشیاری مردم به ویژه علما و نخبگان این طراحی شکست خورد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: به محض وقوع حادثه تروریستی در تهران و کشتار مردم این اقدام از سوی مردم این استان محکوم شد و در این راستا بیانیه ها و اطلاعیه های مختلفی نیز منتشر و در رسانه های مختلف پخش شد.

وی گفت: حتی بودند افراد زیادی که صدایشان به رسانه ها نرسید ولی با استفاده از شیوه ها و روش های مختلف این اقدام تروریستی در تهران را محکوم کرده و در نهایت دشمن در اولین گام در خصوص توطئه های خود در مورد کردستان به شکست خورد.

سردار رجبی عنوان کرد: انتخاب این دو استان برای شلیک موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موید این نکته مهم است که ما ثابت کنیم کردستان جزو خاک عزیز ایران اسلامی است و با این اقدام این مهم به صورت عملی برای جهانیان به اثبات رسید.

وی به دیگر پیام این اقدام تاریخی و انقلابی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: سپاه با این کار خود اعلام کرد که نه تنها توطئه های دشمن خنثی شده است که حتی ما انتقام اقدام تروریستی در تهران را از این خطه از خاک ایران اسلامی از دشمنان می گیریم.

جزئیات تسلیم یک عضو گروهک تروریستی پژاک در شهرستان بانه

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تسلیم یکی از اعضای گروهک تروریستی پژاک در شهرستان بانه، اظهار داشت: حدود ۱۰ روز قبل و با کارهای اطلاعاتی نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان یک تیم وابسته به این گروهک منهدم شد.

وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته طی دو هفته اخیر یک تیم وابسته به این گروهک تروریستی برای اخاذی از واحدهای تولیدی در چندین شهرستان استان کردستان اقدام کرده بود که با اقدامات صورت گرفته این تیم شناسایی و منهدم شد.

سردار رجبی عنوان کرد: بعد از انهدام این تیم تروریستی، یکی از اعضای این تیم با تمامی تجهیزات و اطلاعات همراه، خود را در شهرستان بانه تسلیم نیروهای سپاه بیت المقدس کرد.

وی با اشاره به وعده خود به مردم کردستان در خصوص تامین امنیت این استان، بیان کرد: نیروهای سپاه بیت المقدس کردستان همراه و همگام با مردم از تمامی توان خود در راستای تامین امنیت این استان بهره برداری کرده و در این راه نیز آماده جانفشانی هستند.

سردار رجبی گفت: در راستای همین اقدام بود که بامداد روز جمعه دوم تیر ماه یک تیم تروریستی در استان کردستان شناسایی و منهدم شد که در همین راستا سه عضو این گروه کشته شدند و یک نفر دیگر نیز دستگیر شد.

وی در پایان ضمن تقدیر از مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم در راستای نهادینه کردن امنیت پایدار در استان کردستان، افزود: بدون شک مشارکت و همراهی مردم در این عرصه دارای ارزش و اهمیت زیادی است و خوشبختانه کردستانی ها در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و نیروهای امنیتی و انتظامی را همراهی می کنند.