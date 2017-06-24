ولایتی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری را تبریک گفت 

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افتخار آفرینی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان و قهرمانی در رقابت‌های جهانی، علی اکبر ولایتی در پیام اینستاگرامی، این موفقیت و پیروزی را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دومین سال پیاپی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان، افتخارافرین رقابت‌های جهانی گردید و قهرمانی با شکوه خود را به ثبت رساند.

این موفقیت و پیروزی را به ملت شریف ایران و همه مربیان، کادر فنی، دست اندرکاران و به ویژه وزنه ‌برداران عزیز تبریک عرض می کنم.

علی اکبر ولایتی

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام