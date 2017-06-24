  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶

با صدور پیامی اینستاگرامی؛

ولایتی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری را تبریک گفت 

ولایتی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری را تبریک گفت 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با صدور پیامی در صفحه اینستاگرام خود، قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جوانان را در مسابقات جهانی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افتخار آفرینی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان و قهرمانی در رقابت‌های جهانی، علی اکبر ولایتی در پیام اینستاگرامی، این موفقیت و پیروزی را تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دومین سال پیاپی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان کشورمان، افتخارافرین رقابت‌های جهانی گردید و قهرمانی با شکوه خود را به ثبت رساند.

این موفقیت و پیروزی را به ملت شریف ایران و همه مربیان، کادر فنی، دست اندرکاران و به ویژه وزنه ‌برداران عزیز تبریک عرض می کنم.

علی اکبر ولایتی

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 4013157
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها