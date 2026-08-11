رزن در مسیر واگذاری زمین به متقاضیان طرح «مسکن امید»

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان شامگاه سه شنبه در جلسه تامین مسکن شهرستان رزن با محوریت طرح «مسکن امید» اظهار کرد: خانوارهای فاقد مسکن و کم‌برخوردار که مستاجر بوده و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا بهزیستی قرار دارند به شرط اینکه تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشند، می‌توانند در چارچوب ضوابط از ظرفیت این طرح بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن افزود: افرادی که توان مالی لازم برای تامین مسکن ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند و دولت و دستگاه‌های مسئول نیز باید برای رفع این دغدغه اساسی خانوارها ورود جدی داشته باشند.

فرماندار رزن با اشاره به تفاوت شرایط تامین مسکن در شهرها و روستاها گفت: در مناطق روستایی روند ساخت و تحویل مسکن با جدیت در حال انجام است اما در شهرها افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت زمین، تامین مسکن را دشوارتر کرده است.

جهانیان ادامه داد: با پیگیری مدیران شهرستان، اقدامات موثری برای تامین زمین مورد نیاز طرح «مسکن امید» انجام شده و رزن در این زمینه در مسیر واگذاری زمین به جامعه هدف قرار گرفته است.

وی اختصاص رایگان زمین و پیش‌بینی حمایت مالی برای ساخت واحدهای مسکونی را اقدامی ارزشمند دانست و تصریح کرد: در این طرح زمین با ارزش برای اجرای پروژه به صورت رایگان در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و برای هر خانواده نیز حداقل یک میلیارد تومان تسهیلات و منابع ساخت مسکن پیش‌بینی شده است.

فرماندار رزن با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح «مسکن امید» گفت: دستگاه‌های متولی باید با جدیت پای کار باشند تا فرآیند واگذاری زمین و ساخت واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

جهانیان همچنین با اشاره به عملکرد مجموعه‌های حمایتی شهرستان در حوزه اشتغال مددجویان اظهار کرد: کمیته امداد و بهزیستی شهرستان رزن در سال گذشته در حوزه اشتغال مددجویان رتبه نخست استان را کسب کردند و بیش از تعهد تعیین‌شده اشتغال ایجاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مجموعه شهرستان باید حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کاهش دغدغه‌های اساسی آنها باشد و در حوزه مسکن نیز باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، قیمت تمام‌شده ساخت را تا حد امکان کاهش داد تا بیشترین بهره‌مندی نصیب خانوارهای هدف شود.