https://mehrnews.com/x3cMXh ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6914746 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲ خونخواهی لنگرودی ها به شب صد و شصت و چهارم رسید لنگرود- حماسه حضور لنگرودی ها برای خونخواهی رهبر شهید به شب صد و شصت و چهارم رسید. دریافت 17 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6914746 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از صد و شصت و چهارمین شب حضور میدانی مردم آستانه در تجمعات روایت مهر از حماسه آفرینی مردم سنندج در اجتماع شبانه تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار حماسه خیابان و پرچم خونخواهی و مقاومت در دستان مردم ارومیه تجمع مردم بجنورد در شب شهادت پیامبر اکرم (ص) حجت الاسلام نقوی: دشمن با ایجاد ترس و تردید روحیه ملت را هدف گرفته است برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
نظر شما