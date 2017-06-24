اعزام هواپیماهای جاسوسی استرالیا به فیلیپین همزمان با عملیات ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، استرالیا برای کمک به ارتش فیلیپین در عملیات علیه داعش اقدام به اعزام هواپیماهای جاسوسی خود به فیلیپین کرده است.

این در حالی است که نیروهای ارتش فیلیپین با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی شهر ماراوی در جنوب این کشور از وجود داعش آغاز کرده اند.

دولت فیلیپین هفته گذشته اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ نفر در درگیری حدود یک ماهه با تروریست های تکفیری داعش در شهر «ماراوی» در این کشور کشته شده اند.

بر این اساس، فیلیپین در تلاش است تا این شهر واقع در جزیره «میندانائو» را از تروریست های تکفیری بازپس بگیرد.

گفتنی است سقوط ماراوی به دست صدها داعشی که بسیاری از آنها از کشورهای مجاور یا خاورمیانه به فیلیپین آمده اند، بیم ریشه دواندن این گروه تروریستی در منطقه آسیای جنوب شرقی را افزایش داده است.

درگیری‌های اخیر در فیلیپین پس از آن آغاز شد که ارتش درصدد دستگیری «ایسنیلن هپیلن» رهبر گروه ابوسیاف، برآمد که با داعش بیعت کرده است. گفته شده که داعش این فرد را به عنوان رهبر این گروه در فیلیپین به رسمیت شناخته است.

شکست ارتش در دستگیری این فرد باعث شد که دهها فرد مسلح با در دست داشتن پرچم داعش به خیابان‌های ماراوی بیایند. این افراد ساختمان‌ها را آتش زده، زندانیان را آزاد کرده و شماری را به گروگان گرفتند.

با شدت گرفتن درگیری‌ها، رئیس جمهوری فیلیپین در میندانائو، حکومت نظامی برقرار کرد و از جدایی‌طلبان و شورشیان مائوئیست کشورش خواست به روند مبارزه دولت با عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش بپیوندند.