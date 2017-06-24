به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان همدان، حمید عرفی با اشاره به اجرای طرح ملی امداد و نجات تابستانه از اولین روز تیرماه جاری، عنوان کرد: این طرح با رویکرد عملیاتی و تکیه بر وظایف و شرح خدمات مصوب ابلاغی مطابق قوانین مذکور و مصوبات کارگروه های تخصصی امدادونجات به اجرا در می آید.

وی افزود: این جمعیت، مبادرت به استقرار آمبولانس به همراه راننده و نجاتگر در ۱۲ پایگاه ثابت، ۲ پایگاه موقت و ۳ پایگاه سیار در جاده های پر تردد و مبادی ورودی شهرها کرده است.

عرفی اضافه کرد: به منظور اجرای سریع عملیات نجات و امداد رسانی در حوادث جاده ای و سایرحوادث احتمالی در محدوده پایگاه ها و پست های مذکور، در سال جاری دو پایگاه موقت و ۳ پایگاه سیار دیگرب ه کمک پایگاه های ثابت در محورهای مواصلاتی استان آمده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان با تشکر از همکاری بین سازمانی دستگاه های عضو کارگروه امدادونجات استان گفت: پلیس راهور، اورژانس، راهداری، امدادخودرو و دیگر نهادها از دستگاه های همکار در اجرای این طرح برای ارائه خدمات مناسب به مسافران هستند.