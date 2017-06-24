۷۶ پروژه نیمه تمام ورزشی در استان همدان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دارششدر ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رزن با اشاره به اینکه در استان همدان ۷۶ پروژه نیمه تمام ورزشی وجود دارد، گفت: امیدواریم با اختصاص این اعتبارات در سال ۹۶ و ۹۷ بیش از ۸۰درصد پروژه های ورزشی استان همدان به بهره برداری برسد.

وی اظهار داشت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های استان همدان نیاز است که تخصیص این اعتبارات می تواند روند تکمیل پروژه ها را تسریع بخشد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل ورزش وجوانان همدان با بیان اینکه سرانه ورزش کشور بیش از ۶۳ سامنتی متر است، افزود: سرانه ورزش استان همدان با پروژه هایی که در سال گذشته تکمیل شده ۷۲ صدم درصد است که با تکمیل پروژه های سال ۹۶ این میزان به ۸۰ صدم درصد افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ششم توسعه ۲۷ درصد از درآمد ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۹۴ قانون برنامه بودجه برای پروژه های ورزشی در نظر گرفته شده است.

دارششدر با بیان اینکه سهم استان همدان از این اعتبارات در سال ۹۶ بیش از ۱۵ میلیارد تومان است، گفت: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در نظر گرفته شده که طی یک سال باید تکمیل شود.

وی یادآور شد: اختصاص این میزان اعتبار رقم بسیار مناسبی است که به پروژهای نیمه کاره با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد اختصاص می یابد که در صورت تخصیص، این اعتبارات پروژهای ورزشی تکمیل خواهد شد.

فرماندار رزن نیز از فعالیت ۳۵ هیئت ورزشی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: این هیئت ها نقش به سزایی در پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان دارند.

فتحعلی حسینی گفت: در حال حاضر ۷ پروژه ورزشی در شهرستان رزن در دست ساخت است که از این تعداد ۵ پروژه استانی و ۲ پروژ ملی است.

حسینی با بیان اینکه طی سال گذشته یک هزار و ۶۱ نفر موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده اند، عنوان کرد: طی سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۶۸ نفر برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانکهای عامل درخواست داده بودند که از این تعداد ۱۰۶۱نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.