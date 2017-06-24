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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی؛

رزمایش دفاعی امنیتی در فرودگاه مهرآباد با موفقیت انجام شد

رزمایش دفاعی امنیتی در فرودگاه مهرآباد با موفقیت انجام شد

روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی، از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش دفاعی امنیتی در فرودگاه مهرآباد در شرایطی واقعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: سپاه حفاظت هواپیمایی صبح امروز (شنبه) در راستای ارتقای آمادگی ها و سنجش توان عملیاتی یگان حفاظت مستقر در فرودگاه مهرآباد، اقدام به برگزاری یک رزمایش دفاعی - امنیتی در شرایطی واقعی کرد.

این اطلاعیه افزوده است: این رزمایش به فضل الهی با موفقیت انجام پذیرفت و بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده است ، صدای شلیک های شنیده شده، ناشی از تمرینات بوده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است.

این اطلاعیه در پایان تاکید کرده است: ملت عزیز ایران اسلامی بداند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تعامل و همکاری بانیروی انتظامی ، با قدرت و صلابت تامین امنیت فرودگاه های کشور را به مانند گذشته تضمین می کند.

کد مطلب 4013845

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    نظرات

    • حسن IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
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      اگه یه نفر سکته میکرد یا بچش سقط میشد یا آسیب میدید مسئولان و نیروهای نظامی چیکار میکردن؟

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