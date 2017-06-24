رزمایش دفاعی امنیتی در فرودگاه مهرآباد با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: سپاه حفاظت هواپیمایی صبح امروز (شنبه) در راستای ارتقای آمادگی ها و سنجش توان عملیاتی یگان حفاظت مستقر در فرودگاه مهرآباد، اقدام به برگزاری یک رزمایش دفاعی - امنیتی در شرایطی واقعی کرد.



این اطلاعیه افزوده است: این رزمایش به فضل الهی با موفقیت انجام پذیرفت و بر خلاف آنچه در برخی رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده است ، صدای شلیک های شنیده شده، ناشی از تمرینات بوده و هیچ مشکل امنیتی وجود نداشته است.



این اطلاعیه در پایان تاکید کرده است: ملت عزیز ایران اسلامی بداند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تعامل و همکاری بانیروی انتظامی ، با قدرت و صلابت تامین امنیت فرودگاه های کشور را به مانند گذشته تضمین می کند.