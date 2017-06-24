به گزارش خبرنگار مهر، سیدسلمان سامانی شامگاه شنبه در ضیافت افطاری با خبرنگاران در وزارت کشور اظهار داشت: در تلاشیم به حد بضاعت در وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده سیاست های کلان در استان ها و شهرستان ها فضایی شکل گیرد که امنیت شغلی برای خبرنگاران فراهم شود تا خبرنگاران بدون دغدغه جایگاه شغلی و ارتباط سازمانی خود با رسانه آنچه را که حق می بیند ابراز کنند.

وی اضافه کرد: ما در وزارت کشور با اختیارات قانونی نسبت به این مساله دغدغه داریم و امید است در این حوزه به عنوان یکی از مسایل مهم اجتماعی که به ارتقای یکدیگر مسایل کمک می کند نقش آفرینی داشته باشیم.

سامانی گفت: در این دوره از انتخابات، تلفیق بسیار زیبایی بین دانش رسانه ها و تکنولوژی های موجود در کشور ایجاد و این باعث شد این دوره از انتخابات یکی از خاص ترین و بهترین اطلاع رسانی ها در لحظات خاص به مردم عزیزمان اتفاق بیفتد که رسانه ها در این زمینه نقش بسیار مهمی داشتند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی از اساسی ترین و راهبردی ترین امر در این دوره از انتخابات، رعایت مر قانون بود تا آنچه دست اندرکاران انتخابات پیش بینی کرده بودند به طور جامع برقرار شود.

سامانی گفت: فضای رسانه های کشور را به صورت لحظه ای رصد کردیم و در این دوره پایبندی رسانه ها خصوصا آنهایی که از منابع عمومی و بیت المال استفاده می کردند بسیار خوب بود به جز تعدادی از رسانه ها که مصادیق آن را به دستگاه قضایی معرفی کردیم و سایر رسانه ها التزام به قانونشان مثال زدنی بود.

وی افزود: امیدوارم اقداماتی که دستگاه های اجرایی انجام می دهند را رسانه ها از ما مطالبه کنند و ما مکلف شویم آنچه در قانون پیش بینی شده را گزارش کنیم نه آنچه علاقمندیم گزارش شود.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: خبرنگاران نسبت به قوانین وزارت خانه ها بخصوص وزارت کشور که ویژگی های متفاوتی دارد آگاهی داشته باشند تا به بحث حرفه ای گری در بین رسانه ها برسیم. امید است هر کدام از خبرنگاران یکی از مهمترین جریان سازها در کشور باشند.

وی همچنین گفت: یکی از مواردی که در این دوره از انتخابات و موارد خاص وزارت کشور دیده شد این بود که در برخی مواقع دقت در اخبار قربانی سرعت می شد و این باعث می شد ماهیت خبر ، دقت و حتی جامعیت خبر تحت پوشش قرار گیرد و این می طلبد که با استفاده از تکنولوژی ها و مواردی که به کمک ما آمده دقت را فدای سرعت نکنیم.