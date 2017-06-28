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۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گلستان خبرداد:

تعطیلات پرحادثه در گلستان/ وقوع ۶ تصادف در جاده های استان

تعطیلات پرحادثه در گلستان/ وقوع ۶ تصادف در جاده های استان

گرگان- معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان گلستان گفت: طی دو روز تعطیلات حوادث بسیاری ازجمله گم‌شدن دو نفر در جنگل‌های گلستان و چندین فقره تصادف در جاده‌های استان رخ داد.

علیرضا صیاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روزی پرحادثه برای استان گلستان بوده و چندین عملیات امداد و نجات در سطح استان توسط نیروهای هلال‌احمر انجام شد.

وی افزود: عصر روز دوشنبه خبر گم‌شدن کودک پنج‌ساله در جنگل النگدره به ندای جمعیت هلال احمر اعلام شد که بلافاصله نیروهای واکنش سریع به منطقه اعزام شدند و درنهایت پس از ۱۲ ساعت جستجو دختربچه پنج‌ساله صحیح و سالم پیدا و به خانواده تحویل داده شد.

صیاد ادامه داد: هنوز چنددقیقه‌ای از پیدا شدن این دختربچه نگذشته بود که خبر گم شدن یک جوان در ارتفاعات شصت کلاً به ندای جمعیت اطلاع‌رسانی شد.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گلستان اظهار کرد: بلافاصله دو تیم عملیاتی در منطقه حضور پیدا کردند و با یک تیم محلی تشکیل‌شده در منطقه در شرایط سخت و بسیار دشوار پس از حدود چهار ساعت تلاش جوان ۳۳ ساله گمشده را پیدا کردند.

صیاد ادامه داد: ۶ حادثه جاده‌ای و دو حادثه شهری در استان گلستان رخ داد که بیشتر این حوادث مربوط به موتورسواران بوده است.

وی افزود: چهار نفر که برای شنا به دریا رفته بودند برای ساعتی مفقودشده شدند اما قبل از ورود نیروهای هلال‌احمر برای امدادرسانی توسط دریابانی پیدا و از آب خارج شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گلستان ادامه داد: به‌جز موارد ذکرشده چندین مورد مراجعه حضوری برای دریافت کمک‌های امداد و نجات از سوی مردم انجام شد.

صیاد گفت: در ماجرای پیدا شدن دختربچه پنج‌ساله جا دارد از نیروهای سپاه پاسداران تشکر ویژه داشت که دلسوزانه ما را در این عملیات همراهی کردند.

کد مطلب 4016070

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