فعالیت۶۱۰هیئت مذهبی درکردستان/برگزاری دومین همایش سادات دراستان

نورعلی خزاعی ظهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیئات مذهبی بازوی توانمند تبلیغات اسلامی هستند، گفت: هیئات مذهبی، بعد از مساجد دومین مکان موثر در پیروزی انقلاب اسلامی بودند که امروزه هم در استمرار و حفظ انقلاب با استفاده از ظرفیت مردمی خود نقش موثری دارند.

وی هیئات مذهبی را مرکز تربیت دینی برای همه اقشار جامعه خواند وعنوان کرد: خوشبختانه تاکنون در هیچ کدام از هیئات مذهبی استان کردستان شاهد ایجاد بحث های اختلافی در زمینه مذاهب نبوده ایم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۱۰ هیئت مذهبی در کردستان فعالیت دارند، بیان کرد: امسال در نظر داریم تعداد هیئت های قرآن وعترت را از ۳۰ هیئت به ۵۰ هیئت افزایش دهیم و برنامه ریزی برای عملیاتی کردن این مهم صورت گرفته است.

رییس شورای هیئات مذهبی استان کردستان به دیگرفعالیت های این شورا اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای طرح جهاد فرهنگی، فعالیت ۲۴ هیئت مذهبی ویژه بانوان و برگزاری همایش پرچمداران بصیرت از جمله فعالیت هایی است که توسط این شورا انجام شده و می شود.

خزاعی از دیگر برنامه ها شورای هیئات مذهبی استان کردستان در سال جاری را برگزاری دومین همایش سادات نبوی در روستای صلوات آباد سنندج ذکر کرد و افزود: امسال هشتمین تجمع عزاداری را در استان کردستان برگزار می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این استان چهار مجمع فاطمیون به کمک هیئات مذهبی کردستان دایر شده است، اضافه کرد: از جمله اقدامات موثری که در طول سال گذشته انجام دادیم جمع آوری ۷۶۰ میلیون ریال برای ستاد عتبات عالیات بوده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان به مشارکت خوب و فعال هیت ها در تمامی برنامه ها و فعالیت های دینی، مذهبی و ملی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه میزان حمایت ها از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی در استان و شهرستان خوب بوده است و انتظار می رود که در سال جاری نیز در سایه این حمایت ها شاهد برگزاری برنامه ها و فعالیت های خوبی در سراسر استان کردستان باشیم.