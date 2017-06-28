به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات وزن ۸۷+ کیلوگرم بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان، سجادمردانی نماینده کشورمان در این وزن در سومین مبارزه خود در پیکار با «ماهاما چو» تکواندوکار المپیکی انگلستان ١٤ بر یک بازنده میدان را ترک کرد.

وی در بازیهای المپیک ریو هم به این حریف انگلیسی ۴ بر ۳ باخته بود. مردانی بعد از یک دور استراحت از «هینو تمو» از فنلاند را ۱۱ بر ۶ شکست داد و سپس «روسلان ژاپاروف» از قزاقستان را در امتیاز طلایی و در نتیجه نهایی ۸ بر ۶ از پیش رو برداشته بود.

تیم ملی کشورمان امروز چهارشنبه در روز پنجم این رقابتها سه نماینده داشت که هر سه تکواندوکار با شکست برابر رقبای خود از دو مسابقات حذف شدند.

پور اسماعیل در وزن ۷۳- کیلوگرم زنان بعد از برتری ۸ بر ۵ مقابل «ساندار وانگاس» از کلمبیا در مبارزه نخست، مقابل «اوگیناک» از هلند ۱۵ بر ۲ باخت و حذف شد. رجبی هم بعد از برتری ۲۵ بر ۵ برابر «دافین ساندرس» از نیوزیلند و ۱۴ بر ۱۱ در پیکار با «رافائل آلبا» از کوبا، در مبارزه با «ولادیسلاو لارین» از روسیه ۲۰ بر ۴ باخت و حذف شد.

از تیم ۱۴ نفره اعزامی ایران به این دوره از رقابتها تا کنون ۱۰ تکواندوکار به دیدار رقبای خود رفته اند، آرمین هادی پور به نشان نقره و مسعود حجی زواره هم به نشان برنز دست یافته اند. سجاد مردانی، زهرا پوراسماعیل، سعید رجبی، فرزان عاشورزاده، اکرم خدابنده، ناهید کیانی ، ملکیا میرحسینی و ابوللفضل یعقوبی هم از دور رقابتها حذف شده اند.

بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان که با حضور تکواندوکارانی از ۱۸۳ کشور جهان در کره جنوبی جریان دارد، تا روز جمعه نهم تیرماه ادامه خواهد داشت.