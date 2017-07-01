پروژه ساخت دستگاه هسته ای تشخیص سرطان خوابیده است

دکتر حسین آفریده در خصوص آخرین وضعیت طرح کلان ملی « طراحی و تولید سیکلوترون ۱۰ مگا الکترون ولت (۱۰ میلیون الکترون ولت)» به خبرنگار مهر اظهار داشت: کار اصلی این دستگاه تشخیص بیماری به ویژه سرطان است.

وی با اشاره به اهمیت طراحی و ساخت این دستگاه گفت: تصویربرداری به روش PET یکی از روش های تشخیص است. در این روش تصویر با دقت و کیفیت بالا و نویز (اختلال) بسیار اندک در اختیار متخصصان بیمارستانی قرار می گیرد. این روش تشخیصی، قادر به تهیه و ارائه اطلاعات داینامیک است به طوریکه برای مثال، اگر بیمار در کما باشد تصویربرداری PET به ما نشان می دهد که فرد بیمار شاد یا غمگین است و اینکهچه شرایطی دارد.

وی افزود: برای انجام تصویربرداری به روش PET باید یک نوع رادیو دارو به بدن فرد بیمار تزریق شود که این رادیوداروها توسط دستگاه سیکلوترون تولید می شود. این دستگاه به تولید داروی SDG می پردازد که بیمار مشکوک به سرطان با مصرف این دارو، آماده تصویربرداری PET برای تشخیص بیماری می شود.

مجری این طرح کلان ملی گفت: از آنجا که نیمه عمر رادیو داروهایی که تولید می شود بسیار کوتاه است، دستگاه سیکلوترون حتما باید در بیمارستان باشد تا بتواند در کنار دستگاه PET قرار گیرد و در زمان نیاز، رادیو دارو را در همان جا تولید و برای مصرف عرضه کند به همین دلیل تولید آن در کشور ضروری است.

وی تاکید کرد: اما با وجود اینکه این دستگاه نیاز کشور است تنها از سوی وزارت علوم (شورایعالی عتف) تامین هزینه شده اما سازمان انرژی اتمی هم باید از این طرح حمایت کند تا در نهایت دستگاه به تولید برسد.

به گفته آفریده، در حال حاضر پروژه خوابیده است و تنها در طراحی خود دستگاه، ۴۰ درصد پیشرفت داشته ایم.

وی با بیان اینکه قیمت این دستگاه ۴۰ درصد نمونه خارجی است، گفت: ساخت دستگاه سیکلوترون هسته ای برای تشخیص سرطان نیاز بیمارستان هاست از این رو لازم است که چنین پروژه ای به نتیجه برسد تا در هزینه های درمان مردم تاثیر گذار باشد.

آفریده افزود: به همین میزان که قیمت این دستگاه کاهش می یابد در هزینه های مردم تاثیر می گذارد.