شهیدبهشتی دست نفاق را آشکارکرد/واقعه۷ تیرماه زمینه ساز بیداری ملت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با کارکنان قوه قضاییه شهرستان بشرویه بیان کرد: یکی از مهم ترین وقایعی که در سال ۶۰ در جریان ترورهای کور منافقان رخ داد، واقعه تلخ هفتم تیرماه بود.

وی افزود: در این حادثه جانگداز، آیت الله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و نیز هفتاد و دو تن از مسئولان ارشد نظام به شهادت رسیدند.

امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز دشمنان اسلام و انقلاب از طریق توطئه های مختلف درصدد ضربه زدن به این نظام بودند.

وی ادامه داد: فتنه گری ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضای سیاسی جامعه را دچار مشکل کرده بود و نهایتا این توطئه ها سبب ترور شخصیت بزرگ انقلاب، آیت الله بهشتی شد.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: شهادت آیت الله بهشتی در جامعه باعث شد تا دست نفاق رو شده و بصیرت و روشنگری در بین مردم افزایش یابد.

فرماندار شهرستان بشرویه هم در این دیدار بیان کرد: ترور شخصیت های بزرگ در اوایل انقلاب از حوادث تلخی بود که منافقان دنبال می کردند.

علیرضا زمان زاده با اشاره به شخصیت آیت الله بهشتی گفت: این شهید بزرگوار از پیشتازان نهضت و انقلاب اسلامی بود که در آن زمان درک و بینشی عمیق از اسلام و مسائل سیاسی و دینی روز داشت.

زمان زاده بیان کرد: فعالیت در بخش های فرهنگی، علمی و غیره از مهم ترین اقدامات این شخصیت بزرگ انقلاب بوده و سهم بسزایی در تهیه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز داشته اند.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: امروز بایستی مسئولان ما در کشور آیت الله بهشتی را به عنوان الگو و اسوه خود قرار داده تا بتوانیم شاهد پیشرفت هرچه بیشتر نظام و انقلاب باشیم.