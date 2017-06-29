تمرینات بدنسازی و کار با توپ در دستور کار بازیکنان پرسپولیس

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تمرین بعدازظهر امروز پنجشنبه را در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

بازیکنان ابتدا زیر نظر مارکو بدن‌ها را گرم کردند. کار با توپ از سوی برانکو در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.

گلرها هم تمرینات اختصاصی خود را با ایگور انجام دادند.

پاس در عمق، حرکت به سمت دروازه و شوتزنی، مرحله بعدی تمرین سرخپوشان بود که انجام شد.

حرکات قدرتی، استقامتی و بدنسازی بخش بعدی تمرین بود که زیر نظر مارکو انجام شد.

فوتبال درون تیمی آخرین بخش تمرین عصر امروز بود که انجام شد و پس از آن بازیکنان بدن‌ها را سرد و راهی رختکن شدند.