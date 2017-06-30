اینستاگرام کامنت های توهین آمیز را فیلتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، اینستاگرام فیلتر جدیدی برای کاربران عرضه کرده است. براین اساس کاربران می توانند کامنت های توهین آمیز و بی ربط را از زیر پست های خود پاک کنند. علاوه بر آن این اپلیکیشن فیلتر دیگری برای پیام های spam نیز با ۹ زبان مختلف ایجاد کرده است. این ویژگی از امروز برای کاربران سراسر جهان فعال می شود.

این آپدیت ها بخشی از تعهد اینستاگرام به ایجاد اجتماع های دوستانه در این اپلیکیشن است.

کوین سیستروم مدیر ارشد اجرایی این شرکت در پیامی نوشت: بسیاری از کاربران به ما اعلام کرده اند کامنت های توهین آمیز سبب شده از از اینستاگرام کمتر استفاده کنند. در همین راستا ما فیلتری ایجاد کردیم که نوع خاصی از کامنت های مغرضانه زیر پست ها وویدئوهای زنده را مسدود می کند.

همچنین اگر فیلتر برخی کامنت های توهین آمیز را نتواند ردیابی کند، کاربران می توانند آن را حذف کنند. این فیلتر انتخابی است و فرد می تواند از طریق گزینه Comments در منو تنظیمات به آن دسترسی یابد.