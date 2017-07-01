صدور مجوز استانی برای موسسات مدولباس/ طرح «مدارس مد» ناکام ماند

حمید قبادی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود مدارس مد شکل بگیرد و شروع به فعالیت کند اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده و بهتر است بخش خصوصی در راه‌اندازی مدارس مستقل مد و لباس کمک کند. چراکه پویایی و فعالیت هدفمند، اصل و اساس یک مدرسه است؛ بنابراین اگر این کار به همت سرمایه‌گذاران خصوصی انجام شود، نتیجه‌بخش‌تر است چون دغدغه بازگشت سرمایه در آن وجود دارد.

وی به عدم شکل‌گیری مدارس مد و لباس اشاره و بیان کرد: هدف ما راه‌اندازی مدارس مد و لباس بود که محقق نشد اما موسسات هنری مد و لباس، شکل گرفته و در حال فعالیتند. این موسسه‌ها به جنبه‌های آموزشی با نگاهی نوآورانه توجه می‌کنند و به مطالبی می‌پردازند که در فضاهای آموزشی و دانشگاهی کمتر به آن پرداخته می‌شود.

قبادی با اشاره به فعالیت‌های موسسات مد و لباس گفت: در این موسسه‌ها، مواردی چون تجاری‌سازی محصولات و همچنین برندسازی آموزش داده می‌شود. علاوه‌بر این، موسسات هنری مد و لباس، مسئولیت برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مختلف در این زمینه را برعهده دارند.

به گفته دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، بیش از ۲۰۰ موسسه فعال تک منظوره مد و لباس در تهران و شهرستان وجود دارد که عمده‌شان موسسات طراحی هستند و تنها ۱۵ موسسه از این میان، کارگاه‌های آموزشی و مشاوره های هنری در زمینه مد و لباس برگزار می‌کنند. البته در این زمینه اتفاق خوبی که افتاده، تفویض اختیار صدور مجوز به اداره کل ارشاد استان‌ها بوده است.

قبادی به ضرورت فرهنگسازی در زمینه استفاده از نشان ایرانی اشاره و بیان کرد: یکی از فعالیت‌های مهم موسسات هنری مد و لباس، برندسازی و جلب توجه مخاطبان به استفاده از نشان ایرانی است چراکه استفاده از این نشان برای ما اهمیت دارد. به عبارتی شاخص عمده برای جلب معافیت و همچنین تسهیلات بیشتر، داشتن همین نشان است که طراحی آن با همکاری اتاق اصناف آغاز شده و ما در حال تدوین آیین‌نامه‌ای هستیم که چه فروشگاه‌ها و تولیدکننده‌هایی می‌توانند این نشان را به خود اختصاص دهند و از تسهیلات بانکی بیشتر و مالیات کمتر بهره‌مند شوند.