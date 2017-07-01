به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین فودازی در ارتباط با علت شیوع سرطان اظهار داشت: ۷۰ درصد ابتلا به سرطان عوامل محیطی و خارجی بوده و ۳۰ درصد آن عوامل ژنتیکی و داخلی است.

وی افزود: از جمله عوامل محیطی که ابتلا به سرطان را افزایش می دهد، تغذیه و مواد غذایی ناسالم، افزایش وزن، آلودگی های زیست محیطی، استعمال سیگار و دخانیات است همچنین می توان این عوامل محیطی را مدیریت کرد تا شانس ابتلا به سرطان کاهش یابد.

این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی با بیان اینکه با کاهش یا پرهیز از استعمال دخانیات می توان ۳۰ درصد شانس ابتلا به انواع سرطان را کاهش داد، گفت: کنترل وزن بسیار حائز اهمیت است همچنین استفاده از فست فودها، غذاهای چرب، نمک سود شده و کاهش مصرف فیبر، میوه و سبزیجات تازه خطر ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش را افزایش می دهد.

فودازی با تاکید بر اینکه چاقی و افزایش وزن بیش از حد در زندگی شهری دخیل بوده، عنوان داشت: این مسئله سبب شده تا خطر ابتلا به سرطان ها افزایش پیدا کند همچنین عوامل زیست محیطی و آلودگی هوا در کلانشهر ها شانس ابتلا به سرطان های دستگاه تنفسی و تومورهای سر و گردن را می توانند افزایش دهند.

دبیر انجمن رادیوتراپی و انکولوژی تصریح کرد: برای پیشگیری می توان فعالیت فیزیکی کافی حداقل ۵ بار در هفته روزی ۳۰ دقیقه، کنترل وزن و پرهیز از دخانیات تا حد زیادی می تواند شانس ابتلا به انواع سرطان را کاهش دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که نشانه های مربوط به تومورهای سر و گردن چیست، گفت: هر نوع اختلالی که افراد به صورت لمس توده در سر و گردن داشته باشند و یا اختلال شنوایی، گرفتگی طولانی مجاری تنفسی، وزوز گوش و تغییر صدا به ویژه در سرطان های مثل حنجره از علائمی بوده که باید سریع توسط پزشک گوش، حلق و بینی بررسی شود.

فودازی گفت: تغییر صدا بیش از دو هفته می تواند پیش درآمدی از سرطان حنجره بوده که حتما باید پزشک مراجعه شود یا وجود غدد لنفاوی در گردن، زیر چانه یا قسمت های بناگوش که به دنبال بیماری ها و مشکلات عفونی ایجا نشده باشد حتما نیاز به بررسی دارد.