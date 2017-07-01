به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابت های لیگ برتر و ادامه لیگ قهرمانان آسیا آماده می کند، برپایی اردوی آماده سازی در اوکراین را در دستور کار دارد.

این تیم قرار است روز چهارشنبه هفته جاری تهران را به مقصد اوکراین ترک کند. براساس اعلام برانکو سرخپوشان در این اردو چند بازی تدارکاتی را هم برگزار خواهند کرد.

سرخپوشان تمرین بعدازظهر امروز شنبه را از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه آغاز می‌کنند. فردا یکشنبه هم در دو نوبت از ساعت‌های ۱۰ صبح و ۱۷:۳۰ دقیقه تمرین برگزار می‌شود. بازیکنان روز دوشنبه استراحت می‌کنند و روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ تمرین خواهند داشت و از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در بازی تدارکاتی به میدان می‌روند.