نقد و تحلیل «روزگاری عشق و خیانت» در «سینماروایت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «روزگاری عشق و خیانت» به کارگردانی داوود بیدل و تهیه‌ کنندگی روح ‌الله شمقدری محصول سال ۱۳۹۲ است که یکشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۷ در «سینما روایت» اکران و نقد می شود. این فیلم که طی آن، اتفاقی غیرمنتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر می‌کند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد؛ گذشته ‌ای که سال ها از مواجه با آن هراس داشته است.

میلاد کی ‌مرام، شهرزاد کمال ‌زاده، همایون ارشادی، نسرین مقانلو، سحر قریشی، مرحوم حسن جوهرچی، علی اوسیوند، آتش تقی‌پور، جمشید هاشم‌پور، جعفر دهقان و... از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در نشست نقد و بررسی این فیلم، داوود بیدل کارگردان، روح ‌الله شمقدری تهیه‌ کننده و محمدتقی فهیم منتقد حضور خواهند داشت.

این برنامه یکشنبه ۱۱ تیر ساعت ۱۷ و در مجتمع فرهنگی- هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی برگزار می شود که ورود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.