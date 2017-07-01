به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسابقه بین المللی کاریکاتور و کارتون«ترامپیسم» امروز صبح ۱۰ تیرماه با حضور مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این مسابقه و علی اصغر جعفری رییس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در محل این سازمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست جعفری درباره چرایی برگزاری این مسابقه گفت: ما این روزها در هفته معرفی حقوق بشر آمریکایی قرار داریم ( ۷ تا ۱۲ تیرماه) و در این مدت و طی سال های گذشته حوادث متعددی در کشور ما رخ داده است که دست های آمریکا در آن کاملا مشهود است. به طور مثال ما هفتم تیرماه و سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ نفر را داریم و از سوی دیگر سالروز شهدای سردشت را در این ایام داریم که با عملیات شیمیایی، هموطنان زیادی در این حادثه به شهادت رسیدند. از سوی دیگر ۱۲ تیرماه مصادف است با حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران که به شهادت مظلومانه ۳۰۰ نفر انجامید.

وی ادامه داد: امروز هم شاهد رفتارهای کج و خلاف انسانیت آمریکایی ها هستیم اما عامل اصلی که باعث شد بانی برگزاری این مسابقه باشیم فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند «ما از این آقایی که جدید آمده (ترامپ) تشکر می کنیم که چهره واقعی آمریکا را معرفی می کند». تا پیش از ترامپ اهداف جنگ طلبانه آمریکا در قالب هایی زیبا که رهبری از اصطلاح دستکش های مخملی برای آن استفاده کردند، پنهان شده بود.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس بیان کرد: رفتارها و منش ترامپ به گونه ای است که مبانی اعتقادی ما مبنی بر بی اعتمادی به آمریکایی ها را به وضوح نشان می دهد. ما هم بر آن شدیم تا از ظرفیت هنر برای این مهم سود ببریم و هنرمندان دنیا را نیز به مشارکت بطلبیم، یکی از رشته هایی که زبان مشترک و قابل فهمی است کاریکاتور و کارتون است.

۱۶۰۰ اثر از هنرمندان ۷۵ کشور دنیا

جعفری در ادامه سخنان خود گفت: در گام اول ما یک نمایشگاه منتخبی از ۳۰ اثر در همین زمینه را گردآوری و کتاب آن را منتشر کردیم و دیدیم با استقبال زیادی مواجه شده است. در گام دوم این مسابقه را بین المللی کردیم که خوشبختانه شاهد استقبال فوق العاده ای بودیم به طوریکه ۱۶۰۰ اثر از هنرمندان ۷۵ کشور دنیا به دست مان رسید که برای ما یک رکورد محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به این نکته که چه چیز سبب شد تصمیم بگیریم موضوع «ترامپ» را مرور کنیم، اظهار کرد: جدا از ویژگی های فردی که این فرد دارد و دنیا را با چالشی جدی مواجه کرده است و مدام به دنیا تنش وارد می کند، به طور مشخص با جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام رفتاری غیر متعارف را پیش کشیده است. حتی به شکل علنی بیان می کند به فکر تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران است و می خواهند به خیال خودشان این کار را از طریق مولفه های جنگ نرم پیش ببرند.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس بیان کرد: سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در مقابل این جنگ، دفاعی فرهنگی و هنری و سیاسی را در پیش گرفته است که این مسابقه یکی از نمونه های آن است. وقتی ۵۵۰ هنرمند از سراسر دنیا در مسابقه ما شرکت می کنند پیام روشنی به سیاست های آمریکا و شخص ترامپ داده ایم.

در ادامه نشست شجاعی طباطبایی نیز گفت: شروع فراخوان ما از ابتدای سال جاری مطرح شد و ابتدا در تمام سایت های کارتون ایران و سپس دنیا این فراخوان اعلام شد و با وجود اینکه یک ماه و نیم فرصت ارسال اثر بود با چنین استقبالی مواجه شدیم.

ترامپ نمادی از سلطه گری و سرمایه داری آمریکاست

وی ادامه داد: این مسابقه با پیشنهاد سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس به سرانجام رسید و در ادامه مشارکت و همراهی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، حوزه هنری و سازمان زیباسازی را نیز داشتیم. موضوع ما هم این است که «ترامپ» را به عنواد نمادی از سرمایه داری و سلطه گری آمریکا در نظر گرفتیم؛ سلطه ای که خیلی اندیشمندان آن را با نازیسم مقایسه می کنند. برای همین یکی از موضوعات فراخوان ما نژادپرستی بود که ترامپ بسیار طرفدار آن است و موضوع دیگر هم اسلام هراسی و ایران هراسی بود. در واقع موضوعات بسیاری در فراخوان اعلام کردیم که در نهایت یک هزار و ۶۱۴ اثر به دست مان رسید.

بیشترین آثار این مسابقه از ایران با ۱۴۸ اثر، برزیل با ۵۹ اثر، اندونزی با ۳۴ و ترکیه با ۳۰ اثر به دستمان رسید. کشورهای اروپایی مانند بلژیک و هلند نیز حضور پر رنگی داشتند. از کشور آمریکا ۴ کاریکاتوریست برجسته در این مسابقه شرکت کردند که از دو نفر از آنها در روز اختتامیه تقدیر می شود دبیر این مسابقه بیان کرد: بیشترین آثار این مسابقه از ایران با ۱۴۸ اثر، برزیل با ۵۹ اثر، اندونزی با ۳۴ و ترکیه با ۳۰ اثر به دست مان رسید. کشورهای اروپایی مانند بلژیک و هلند نیز حضور پر رنگی داشتند. از کشور آمریکا ۴ کاریکاتوریست برجسته در این مسابقه شرکت کردند که از دو نفر از آنها در روز اختتامیه قدردانی می شود.

شجاعی طباطبایی با بیان اینکه استقبال هنرمندان خارجی نشان می دهد آنها استدلال و منطق ما در قبال آمریکا را پذیرفته اند، گفت: کارها را ۲ داور خارجی از بلژیک و برزیل و ۳ داور ایرانی شامل حبیب الله صادقی، محمدرضا دوست محمدی و محمود آزادنیا داوری کردند. ۱۲ تیرماه نیز اختتامیه این جشنواره در حوزه هنری برگزار و به برگزیدگان جوایز اهدا می شود.

به گفته طباطبایی هم اکنون ۳۵۰ سازه تبلیغاتی سطح شهر شامل بیلبورد و عرشه پل ها در اختیار این مسابقه است و آثار روی آنها به نمایش در آمده اند، ضمن اینکه با همکاری حوزه هنری گزیده آثار در ۳۲ استان به نمایش در می آید. همچنین نمایشگاهی نیز در فضای مجازی برپا شده است که تا کنون بیش از سه میلیون بازدید کننده داشته است و پس از اختتامیه و در طول سال ۱۱ کشور از جمله کلمبیا، مکزیک، برزیل، ترکیه، اندونزی، مراکش، سوریه، بلژیک و هلند نیز میزبان گزیده آثار این نمایشگاه هستند.

همچنین دبیر مسابقه بین المللی کاریکاتور و کارتون «ترامپیسم» اعلام کرد کتاب این نمایشگاه در روز اختتامیه در دسترس علاقمندان قرار می گیرد و از بین ۵۰۰ اثر راه یافته به مرحله نهایی این مسابقه، در نهایت برگزیدگان در ۲ بخش معرفی می شوند. در هر بخش به سه نفر به ترتیب جوایزی به مبلغ ۱۵۰۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار و ۷۰۰ دلار اهدا می شود و در هر بخش ۷ نفر نیز شایسته تقدیر معرفی می شوند.

در پایان این نشست جعفری از غیر قابل نمایش بودن برخی از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: بخشی از کاریکاتورهایی که به دست مان رسید به جنبه های رفتار فردی ترامپ که تاکید بر غیر اخلاقی بودن آنها دارد اشاره داشت که کارهای هنری قابل اعتنایی بودند اما به دلیل رعایت کردن پاره ای مسائل این آثار در کتاب نیامده است. اما همین موضوع نشان می دهد هنرمندان بر جنبه های گوناگونی از شخصیت این فرد تامل دارند.