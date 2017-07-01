ساعت فعالیت دستگاه های اجرایی و ادارات هرمزگان تغییر یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی اظهارداشت: هیئت دولت با هدف مدیریت مصرف برق در تابستان، به استانداران ۹ استان از جمله هرمزگان که شهرهای زیر مجموعه آن‌ها، دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، این اختیار را داد که ساعات کار فعالیت دستگاه های اجرایی در استان های خود را تغییر دهند.

وی در همین رابطه افزود: اعضای هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود با عنایت به گرمای بیش از حد هوا و لزوم مدیریت مصرف برق توسط ادارات دولتی، بانک ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیر دولتی، برای گذر از اوج مصرف در تابستان سال جاری، با جابجایی ساعات کار به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای بهینه سازی مصرف انرژی موافقت کردند.

دبیر شورای اداری هرمزگان تصریح کرد: به موجب این تصمیم، دولت به استانداران در تمامی شهرهای استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و نیز در شهرهایی از استان های کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان که دمای بالاتر از ۴۵ درجه دارند، اختیار داد بنا بر تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه های مشمول را به ساعت ۳۰ :۶ صبح تا ۳۰ :۱۳ تغییر دهند.

رئوفی گفت: با توجه به مصوبه هیات محترم دولت و پیشنهاد شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با توجه به گرمای بیش از حد و لزوم صرفه جویی و مدیریت برق برای گذر از اوج مصرف در تابستان سال جاری، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان هرمزگان از تاریخ ۱۰/۴/۹۶ تا ۳۱/۰۵/۹۶ تغییر می کند.

وی اضافه کرد: ساعات کار دستگاه های اجرایی استان در ماه های تیر و مرداد روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ الی۱۳:۳۰ است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: بیمارستان ها ، مراکز خدمات درمانی و امدادرسانی ، بانک ها، شهرداری ها و مراکز خدمات عمومی مشمول این تغییر ساعت نیستند و این نهادها همچون گذشته به ارائه خدمات به مردم شریف استان می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: اصناف و مراکز خدماتی تجاری ملزم به همکاری جدی و کامل با سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان و شرکت توزیع برق استان در زمینه مدیریت مصرف انرژی به ویژه در ساعات پیک مصرف هستند.

رئوفی گفت: صنایع سنگین و مراکز صنعتی استان ملزم به همکاری جدی و کامل در اجرای بخشنامه های ابلاغی صادره توسط شرکت برق منطقه ای و شرکت توزیع برق استان در خصوص مدیریت مصرف انرژی برق می باشند تا در این دو ماه با کمترین مشکل در زمینه تامین انرژی پایدار استان روبرو باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان عنوان کرد: مراکز دانشگاهی و آموزشی استان حتی الامکان از پیش بینی و برگزاری دوره های ترم تابستانی در سطح استان خودداری کنند.

رئوفی با اشاره به نقش مهم صداوسیما در فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی، افزود: صداوسیمای استان با همکاری شرکت های آب و برق استان برنامه های کاربردی و مفیدی را در زمینه ترویج فرهنگ صرفه جویی آب و برق برای مردم استان اجرایی کند.

وی یادآور شد: شرکت های توزیع برق وآب و برق منطقه ای استان موظف به نظارت و کنترل لازم بر اجرای این طرح به خصوص در حوزه های تجاری، صنایع و اداری استان و گزارش تخلفات احتمالی و طرح در جلسه شورای اداری استان هستند.