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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان خبر داد:

کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان

کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان

بندرعباس - فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ادامه اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده در شهرستان میناب خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکیظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان های «بندرعباس»، «میناب»، یگان های ویژه و دریابانی میناب در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده، در یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پاکسازی مناطق آلوده و مبارزه با قاچاق سوخت را در «بندر کلاهی» شهرستان میناب اجرا کردند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ، تعدادی منزل و محل دپو سوخت شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان های آلوده پاکسازی شدند.

این مقام انتظامی استان هرمزگان اظهارداشت: در این راستا ۶۰ مخزن و محل دپوی سوخت شناسایی، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و تعدادی از مخازن جمع آوری و مخازن غیرقابل انتقال نیز تخریب شدند.

سردار ملکی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، خاطر نشان کرد : در این رابطه چهار دستگاه موتورسنگین قایق ، ۱۱دستگاه پمپ مکنده به ارزش سه میلیارد ریال کشف و سه دستگاه خودرو فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

وی ارزش سوخت های کشف شده را دو میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: پلیس تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با همکاری مردم، مناطق آلوده به سوخت قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و پدیده شوم برخورد کند.

کد مطلب 4018338

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