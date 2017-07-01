کشف ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکیظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی استان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان های «بندرعباس»، «میناب»، یگان های ویژه و دریابانی میناب در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده، در یک عملیات منسجم و هماهنگ طرح پاکسازی مناطق آلوده و مبارزه با قاچاق سوخت را در «بندر کلاهی» شهرستان میناب اجرا کردند.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی ، تعدادی منزل و محل دپو سوخت شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این مکان های آلوده پاکسازی شدند.

این مقام انتظامی استان هرمزگان اظهارداشت: در این راستا ۶۰ مخزن و محل دپوی سوخت شناسایی، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و تعدادی از مخازن جمع آوری و مخازن غیرقابل انتقال نیز تخریب شدند.

سردار ملکی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در استمرار طرح های پاکسازی نقاط آلوده ، خاطر نشان کرد : در این رابطه چهار دستگاه موتورسنگین قایق ، ۱۱دستگاه پمپ مکنده به ارزش سه میلیارد ریال کشف و سه دستگاه خودرو فعال در قاچاق سوخت توقیف شد.

وی ارزش سوخت های کشف شده را دو میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: پلیس تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته تا با همکاری مردم، مناطق آلوده به سوخت قاچاق را شناسایی و به صورت ریشه ای با این معضل و پدیده شوم برخورد کند.