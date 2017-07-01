منتظر حضور مقتدرانه تیم صنعت نفت در لیگ برتر باشید

لوسیانو پریرا در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در نخستین دیدار تدارکاتی مان مقابل یوونتوس رومانی به رغم اینکه بازیکنانمان برای نخستین بار در کنار یکدیگر بازی می کردیم اما بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم.

وی اظهار کرد: عملکرد خوب ما در این بازی دوستانه سبب شد تا مربی حریف نیز از کیفیت فوتبال صنعت نفت تعریف کند.

زننده تک گل تیم صنعت نفت آبادان در برابر حریف لیگ برتری رومانیایی در بازی تدارکاتی روز گذشته گفت: با اینکه محل قرار گرفتن توپ مناسب نبود اما موفق به گلزنی شدم.

پریرا با اشاره به اینکه در همان روزهای نخست ورود به صنعت نفت با تمام بازیکنان این تیم دوست شدم، افزود: پیشتر در مقابل تیم صنعت نفت در آبادان بازی کرده ام و با توجه به علاقمندی مردم این شهر به تیم ملی فوتبال برزیل، حضور در صنعت نفت برایم جذاب است.

وی اظهار کرد: پیشتر کنار کمالوند کار کرده ام و معتقدم او یکی از قویترین مربیان ایران است.

پریرا که حضور کمالوند را یکی از دلایل اصلی اش برای حضور در این صنعت نفت خواند، تصریح کرد: این مربی هر کجا که باشد سبب پیشرفت می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که صنعت نفت امسال در جایگاههای بالایی جدول لیگ برتر قرار گیرد.