امسال بساط داعش جمع می شود، اما تفکر داعش باقی خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر در نشست ماهیانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز برگزار شد، با بیان اینکه در یک ماه گذشته تحولات بسیار مهمی در کشور و منطقه و جهان افتاده است، اظهار داشت: در منطقه گروه داعش سنگرهای خود را از دست می دهد.

وی افزود: در چند روز گذشته شاهد سقوط مرکز اصلی داعش در موصل بودیم و این پیروزی ها هم ادامه دارد و همه اینها به برکت بزرگان دین از جمله آیت الله سیستانی و مجاهدت رزمندگان عراقی و حمایت ایران و قبل از آن، لطف خداوند بوده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: در سال جاری ان شاءالله بساط داعش جمع می‌شود اما تفکر داعش باقی خواهد ماند.

باهنر آمریکا و عربستان سعودی را بانی اصلی تروریسم در منطقه دانست و گفت: طالبان و دیگر گروه های تروریستی با حمایت آل سعود شکل گرفته اما از زمانی که حکومت به دست جوانان خام افتاده شرایط دشوار تر شده است.

وی با اشاره به سفر ترامپ به عربستان گفت: ترامپ به بخشی از اهدافش که بیان قرارداد های تجاری بود، دست یافت. اتفاق دیگری که رخ داد تغییر ولیعهد عربستان بود. این اتفاقات نشان می دهد حکومت عربستان ذخیره ارضی خود را دارد به باد می دهد.

باهنر در بخش دیگر سخنان خود به بحران قطر اشاره کرد و بیان داشت: قطر هنوز درخواست کشور های عربی را نپذیرفته است. شرایط فعلی منطقه نشان می دهد یکی از طرف های اصلی مسائل، ایران اسلامی است. در ایران یک حادثه ای رخ داد و آن به تعبیر رهبری ترقه بازی داعش در تهران بود که نیروهای امنیتی واکنش بسیار خوبی داشتند اما با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد با تغییرات باید جلوی تکرار این گونه اقدامات را بگیرند.

وی افزود: اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بسیار خوب است اما به نظرم می رسد باید تغییری در پنل های دفاعی داشته باشند. نیروهای مسلح باید همواره آماده دفاع باشند و برای لحظه حمله، آمادگی دفاع داشته باشند.

باهنر یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات اخیر را حضور حداکثری مردم در انتخابات با تمام کمبود ها دانست و گفت: باید این سرمایه را قدر دانست البته در مناظره های انتخاباتی مطالبی مطرح شد که جای بررسی دارد اما نکته مهم این است که بعد از انتخابات رفتار افراد سیاسی باید متفاوت باشد. من معتقدم باید همه تلاش ها برای رفع مشکلات باشد و به دنبال حل مسائل و مشکلات مردم از قبیل بیکاری و اشتغال و حاشیه نشینی باشیم.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما تردیدی نداریم که شهریور ماه دولت جدید روی کار می آید و اعضای دولت وارد کار زاری می شوند که با رقابت های انتخاباتی فرق می کند زیرا موفقیت دولت موفقیت نظام است.

وی افزود: فکر، تدبیر و اقدام باید جمع شود تا کار دولت به موفقیت برسد، البته این کار بسیار سخت و پیچیده است. متأسفانه برخی حرف های تند در جامعه زده می‌شود مثلا رئیس جمهور می گوید: پیمانکاران ما تفنگدار هستند. فرمانده سپاه هم می گوید: نه تنها تفنگ داریم بلکه موشک هم داریم. یا آنکه عده ای مسئله آتش به اختیار را با توهین به رئیس جمهور اشتباه می گیرند و رهبر معظم انقلاب دوباره مجبورند توضیح دهند که منظورشان چیست.

باهنر با اشاره به حمله موشکی به مقر داعش گفت: این اولین باری بود که به صورت عملیاتی از موشک ها استفاده کردیم که درسی برای دشمنان منطقه و جهان داشت، البته برخی اقدامات نباید انجام شود و اجر این عمل کم شود.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات منطقه و جهان و البته مشکلات داخلی، آنچه که بیش از همه به آن نیاز داریم وحدت برای حل مشکلات است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به سخنان روز گذشته حجت الاسلام اژه ای گفت: به نظر من نباید سخنان دیروز گفته می شد شاید منظور گوینده چیز دیگری باشد اما برداشت ها متفاوت است و به صلاح نیست.

باهنر درباره ترکیب وزرا در دولت جدید گفت: هنوز چیزی مشخص نیست اما شاید تعدادی از وزرای فعلی به دلیل کهولت سنی تغییر کنند.

وی شایعات درباره به هدف نخوردن موشک های سپاه را بی اساس دانست و بیان داشت: فیلم لحظه برخورد موشک ها به هدف پخش شده است. این اقدام با تصویب شورای امنیت ملی و تایید رهبر معظم انقلاب بوده است.