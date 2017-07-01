تحرکات در داخل آل سعود برای عزل ملک سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد فعال سعودی و افشاگر اسرار آل سعود در توییتی نوشت که تحولاتی که در داخل خاندان سعودی در جریان است به مراتب مهمتر از حبس خانگی محمد بن نایف ولیعهد برکنار شده عربستان است.

وی به تحرکاتی که در داخل خاندان سعودی حاکم برای عزل ملک سلمان و انتصاب احمد بن عبدالعزیز برادرش به جای وی در جریان است، اشاره کرد.

وی بیان کرد: تحرکات در داخل آل سعود تشدید شده است تا در پشت سر احمد بن عبدالعزیز قرار بگیرند و وی را برای در اختیار گرفتن رهبری کشور قانع کنند و در صدد هستند تا بیانیه ای مبنی بر عدم صلاحیت ملک سلمان برای ادامه حکومت به دلیل اوضاع عقلانی اش و ابطال تصمیم او مبنی بر انتصاب محمد بن سلمان به سمت ولیعهدی صادر کنند.

مجتهد نوشت: این جنبش و تحرکات خطرناکتر از حبس خانگی محمد بن نایف ولیعهد سابق است.

شایان ذکر است که اخیرا ملک سلمان، محمد بن نایف را از ولیعهدی عزل و پسر خود محمد بن سلمان را جانشین وی کرد.