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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۷

۴ حمله انتحاری در شمال کامرون

۴ حمله انتحاری در شمال کامرون

منابع کامرونی از چهار حمله انتحاری در شمال این کشور و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی مِیل، ۴ حمله انتحاری امروز شنبه در شمال کامرون ۱ کشته و ۲ مجروح در پی داشت.

منابع محلی در این باره به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که حوادث مذکور در حالی رخ داد که ۴ عامل انتحاری زن  خود را در ساعات اولیه امروز در منطقه «مُرا» (Mora) واقع مرز شمال غربی این کشور با نیجریه منفجر کردند.

حادثه مذکور زمانی روی داد که ۴ عامل مذکور در تلاش بودند تا خود را به مرکز این شهر برسانند که از سوی کمیته ویژه نظامیان مورد شناسائی قرار گرفتند.

منابع خبری هلاکت هر ۴ عنصر تکفیری را مورد تأئید قرار داده اند.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت حادثه را برعهده نگرفته است؛ اما با توجه به نزدیک بودن این منطقه به مکان تجمع گروهک وهابی- صهیونیستی بوکوحرام، این اقدام تروریستی به این گروهک نسبت داده می شود.

کد مطلب 4018649

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