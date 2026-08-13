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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۳

حرکت «جاماندگان ارض طوس» از ورامین به پیشوا آغاز شد

حرکت «جاماندگان ارض طوس» از ورامین به پیشوا آغاز شد

پیشوا- همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، حرکت پیاده‌روی «جاماندگان ارض طوس» از میدان امام حسین(ع) ورامین به سمت حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در پیشوا آغاز شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، حرکت پیاده‌روی «جاماندگان ارض طوس» از میدان امام حسین(ع) ورامین به سمت حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در پیشوا آغاز شد.

در این آیین، جمعی از عزاداران و عاشقان اهل بیت(ع) از ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت و مناطق اطراف حضور دارند.

زائران با طی مسیر ورامین تا پیشوا، خود را به حرم برادر امام رضا(ع) می‌رسانند تا در سوگ شهادت امام هشتم(ع) عزاداری کنند.

موکب‌های پذیرایی، فرهنگی و خدماتی نیز در طول مسیر برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان برپا شده است.

پس از ورود زائران به حرم مطهر، آیین‌های عزاداری، روضه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار خواهد شد.

این حرکت در سال‌های اخیر به یکی از آیین‌های شاخص مذهبی جنوب‌شرق استان تهران تبدیل شده و امسال نیز با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

براساس این گزارش، مراسم پیاده روی جاماندگان ارض طوس برای اولین بار توسط مرحوم آیت الله سیدمرتضی محمودی گلپایگانی از مسیر مسجد صاحب الزمان(عج) به سوی حرم امامزاده جعفر(ع) پیشوا پایه گذاری شد و پس از آن این مراسم هرساله در این مسیر برگزار می شود.

کد مطلب 6915427

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