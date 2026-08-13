حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در حوزه آبرسانی در این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به تنشهای آبی مشاهدهشده در سطح شهرستان، اقدامات مؤثری در سال جاری انجام شده است و خوشبختانه با پیگیریهای مستمر، بیش از ۷۰ درصد از پروژههای آبرسانی در مناطق مختلف شهرستان به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مخزن ذخیره آب در روستاهای غربی شهرستان در حال ساخت است و عملیات لولهگذاری نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: در روستای اسلامآباد، مشکل کمبود آب با نصب ۱۵۰ متر لوله جدید برطرف شده است و اهالی این روستا از آب شرب پایدار بهرهمند شدهاند.
فرماندار درهشهر با اشاره به مشکلات آبی روستاهای شیخ و کلاچو، تصریح کرد: نسبت به نصب پمپ انتقال آب در این مناطق اقدام شده است و امیدواریم در روزهای آینده، مشکل آبی این روستاها نیز به طور کامل حل شود و دیگر شاهد کمبود آب در این مناطق نباشیم.
وی با بیان اینکه در روستای وحدتآباد نیز عملیات لولهگذاری به طول نزدیک به ۲۰۰۰ متر انجام شده است، خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، مشکل آبی این روستا نیز در هفتههای آینده رفع خواهد شد و با تکمیل همه این طرحها، تنش آبی هشت روستا در بخش مرکزی شهرستان برطرف میشود و اهالی این مناطق میتوانند با خیالی آسوده از آب شرب پایدار استفاده کنند.
میری در پایان با قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی در اجرای این طرحها، تأکید کرد: تأمین آب شرب پایدار برای روستاها یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و این طرحها با جدیت و سرعت در حال پیگیری است و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب، شاهد رفع کامل مشکلات آبی در تمامی مناطق شهرستان باشیم و هیچ روستایی در این شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه نباشد.
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