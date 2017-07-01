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۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک سنگین در محورچالوس/ورودی های تهران ترافیک نیمه سنگین دارند

ترافیک سنگین در محورچالوس/ورودی های تهران ترافیک نیمه سنگین دارند

کرج- رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در محور چالوس و ترافیک نیمه سنگین در ورودی های غربی پایتخت خبر داد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده های آدران و ۲۰ کیلومتر مانده به میدان امیر کبیر سنگین است.

وی گفت: ورودی های پایتخت و آزادراه تهران – کرج در محدوده گرمدره تا پل فردیس، باند شمالی آزادراه کرج - قزوین در محدوده پل فردیس تا مهرویلا و باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین در محدوده پل حصارک تا پل فردیس و
باند جنوبی آزادراه تهران-کرج در محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین را تجربه می کنند.

رییس پلیس راه البرز اضافه کرد: از مسافران و رانندگان عزیز می خواهم، ضمن این که با صبر و حوصله رانندگی می کنند به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند.

وی گفت: پرهیز از شتاب زدگی و تعجیل در رانندگی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه رانندگان قرار گیرد.

کد مطلب 4018675

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