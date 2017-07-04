سید کمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح سوال از وزیر نیرو در خصوص مسائل و مشکلات بخش آب روز گذشته به دعوت مهندس چیت چیان نشستی برگزار شد و در خصوص موارد مختلف تبادل نظر شد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی و نابسامان آب شرب و کشاورزان این دو شهرستان بر ضرورت توجه وزارت نیرو به شهرستان‌های دشتی و تنگستان تاکید کرد و افزود: به‌زودی وزیر نیرو برای بررسی مسائل و مشکلات آب شرب دشتی وتنگستان به استان بوشهر سفر خواهد کرد و از نزدیک این مسائل را بررسی می کند.

شهریاری بیان کرد: همچنین در این سفر با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی سد دشت پلنگ دشتی، سد خائیز تنگستان و آب‌شیرین‌کن هفت هزار و ۵۰۰ متر مکعبی دلوار آغاز شود.

نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین بر پیش‌بینی اعتبار مناسب برای آغاز سد باهوش در قانون بودجه و افزایش ظرفیت این سد تاکید شد.

شهریاری افزود: احداث مجتمع آبرسانی در منطقه نوار ساحلی تنگستان و کاردنه دشتی، نوسازی خطوط شبکه آب شهری دشتی وتنگستان، تسریع در تکمیل مخازن آب خورموج، کاکی و دلوار، احداث پست ۱۳۲ کیلو وات بخش شنبه و دلوار از دیگر موارد بود که با نظر مساعد وزیر نیرو همراه شد.