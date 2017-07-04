جوانان در انتخاب پوشاک به اصالت خود رجوع کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ آیین افتتاحیه نمایشگاه «دیدار نقش مینا و زر» امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه در سالن سینمای کاخ ملت واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد با حضور علی حاجی شیزری مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی، جمعی از همسران سفرای کشورهای مختلف، مسئولین و پرسنل معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و جمعی از هنرمندان و هنردوستان برگزار شد.

در این مراسم علی حاجی شیزری مدیر کل دفتر توسعه و ترویج و آموزش معاونت صنایع دستی کشور با اشاره بر اهیمت صنایع دستی ایرانی به ویژه نساجی سنتی در فرهنگی ایران زمین گفت:یکی از معضلات ما در صنایع دستی بحث طراحی و کاربردی کردن محصولات است.

وی با اشاره با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در چندسال اخیر گفت: افتتاح مرکز نساجی ایران در مرکز یزد و احیای نساجی سنتی چون زری بافی پس از ۱۰۰ سال از جمله اقداماتی بود که در دولت دهم با پیگیری ها و تاکید مستمر سرکار خانم احمدی پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به سرانجام رسید.

مدیرکل توسعه وترویج معاونت صنایع دستی اضافه کرد: از دیگراقدامات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در راستای دستیابی به اهداف عالیه سازمان و معاونت در حوزه صنایع دستی افتتاح گالری تخصصی ملی صنایع دستی ایران در مجموعه سعدآباد در هفته های آینده و نیز افتتاح و راه اندازی خانه ایرانی به منظور ترویج استفاده از صنایع دستی ایران در خانه های ایرانی است.

وی یادآور شد: خوشبختانه هم اکنون تعامل خوبی با رسانه ملی پیدا کرده ایم و این امر را مرهون توجه ویزه ریاست سازمان و مکاتبات ایشان با ریاست سازمان صدا و سیما هستیم به گونه ای که مقرر است از صنایع دستی در فضابندی ها و نیز لباس افراد استفاده شود که این تعاملات سازمان میراث با سازمان صدا و سیما به ترویج صنایع دستی کمک شایانی خواهدکرد.

در این مراسم فکوری مسئول موزه پوشاک سلطنتی نیز ضمن خیر مقدم به حضارگفت: اهداف موزه ها شناسایی نشانه ها و علائم تمدن هر فرهنگی است که باید شناسایی شده و در موزه به نمایش گذاشته شود لذا صرف نگهداری و حفاظت از اشیاء در موزه، ما را به اهداف تشکیل موزه نمی رساند.

فکوری افزود: باید تلاش کرد تا نبض آثار نمایشی در موزه ها با نبض زمان هماهنگی پیدا کند و ما در موزه پوشاک سلطنتی با این رویکرد تلاش در کاربردی کردن دوخت ها و پارچه های سنتی و معرفی آثار و دوخت های در حال انقراض می کنیم.

وی با اشاره به نمایشگاه «دیدار نقش مینا و زر» گفت: لباس ها و آثار این نمایشگاه با هنجارهای اجتماعی ایران هماهنگی دارد و امید است جوانان در انتخاب پوشش به جای نگاه به بیرون از مرزها به اصالت خویش رجوع کنند.

یادآور می شود، لباسی از پارچه فاخر و نفیس زربافت توسط برند کوروش طراحی و دوخته شده است که در این نمایشگاه به نمایش عمومی درآمده است.

در ادامه این مراسم استاد نعیمایی هنرمند عرصه زری بافی نیز به بیان تاریخ زری بافی در ایران و فرآیند بافت زری بافی پرداخت.

مهندس امینیان از معاونین پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیگر سخنرانان این مراسم بود.

پخش مستند «برادر سیم، خواهر زر» به کارگردانی و تهیه کنندگی علی مقامی که داستان دختری به نام (پانته آ) را روایت می کند که ساکن فرانسه و طراح حرفه ای لباس در اروپا است و به واسطه عشقی که به فرهنگ، هنر و تمدن ایران دارد به ایران آمده و به دنبال منشاء کار خود که تولید پارچه زربفت و هنر اجدادی او نیز می باشد به شهر های تهران، کاشان و اصفهان سفر می کند و به دنبال ردپایی از هنر پدر بزرگ، کارگاهها، موزه و مراکز مرتبط با میراث و تمدن ایران را جستجو می کند، از دیگر برنامه های این مراسم بود.