توجه به تظلمات و اعتراضات مردم از مطالبات مقام معظم رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، از تلاش‌های کلیه دست اندرکاران برگزاری همایش سالانه قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه نفس کار قضایی سخت و همراه با آسیب‌های روحی و تنش های روانی است اظهار داشت: پیچیدگی‌های زیادی در روند دادرسی وجود دارد که تا کنون موفق به سبک کردن فرآیند آن نشده‌ایم و از طرفی حجم بالای پرونده‌ها، علاوه بر سخت تر کردن کار دستگاه قضایی، باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و فشار روانی بر جامعه است.

پورمحمدی با اشاره به گزارش تهیه شده از آمار کلان قوه قضاییه که متن آن از طریق رسانه‌ها منتشر شده است گفت: این گزارش بسیار خلاصه و در عین حال جامع، متقن و دقیق بوده که با همکاری معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و با دقت بالایی تدوین و ارایه شده است؛ موضوعات مطرح شده در این گزارش نیز مورد توجه و استفاده سران قوا قرار گرفت و در مجموع اجماع خوبی در مورد آن وجود داشته و می‌تواند به عنوان یک مرجع قابل اتکا، مورد استفاده کارشناسان، محققان، دانشجویان و سایر افراد قرار گیرد.

وی به دیدار اخیر مسئولان عالی قضایی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: در این دیدار اهم اقدامات یک سال گذشته قوه قضاییه به استحضار مقام معظم رهبری رسید و نکات بسیار جدی و قابل تاملی از سوی ایشان مطرح شد که اگر در این مورد پیگیری مناسبی صورت گیرد، آثار مهم و بسیار مثبتی در پی خواهد داشت.

مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه مردم را با جدیت تعقیب کنیم

بحث توجه جدی به حقوق عامه، توجه به تظلمات و اعتراضات مردم و دفاع حقوقی در عرصه بین المللی از جمله نکات مورد تاکید مقام معظم رهبری در این دیدار بوده است که وزیر دادگستری به طور مشروح به آنها پرداخت و تصریح کرد: در این دیدار مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق عامه مردم داشتند و به جنبه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین تاکید داشتند که در قانون اساسی نیز به صراحت به این موضوع پرداخته شده است و ما باید این رویکرد و عنایت ویژه مقام معظم رهبری را به صورت جدی تعقیب کنیم؛ همچنان که رئیس جمهور محترم نیز با تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی، اقدام مهمی در عرصه توجه به حقوق عامه انجام داده است.

وی در این باره اضافه کرد: مقام معظم رهبری به مساله ریزگردها به عنوان نمونه‌ای از مشکلات مردم و لزوم توجه بیشتر به حقوق عامه مردم اشاره فرمودند و در واقع نیز، مهمترین حق مردم حق زندگی است و همه باید نسبت به محیط زندگی مردم و محیط زیست کشور حساسیت نشان دهیم و نه تنها قوه قضاییه بلکه همگی مسئولین باید با انسجام کامل و تشریک مساعی، نسبت به حقوق عامه مردم اهتمام داشته باشند.

وزیر دادگستری در این رابطه افزود: امر به معروف و نهی از منکر، در سلامت اجتماعی، اداری و زندگی مردم نقش اساسی داشته و تضمین کننده سلامت در عرصه‌های مختلف است؛ همچنین در حوزه تدوین قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی نیز با توجه به آمار نگران کننده تصادفات منجر به جرح یا فوت در کشور، باید با جدیت و بدون تساهل و گذشت و حتی با رویکرد دیکتاتوری، برخورد لازم از سوی مسئولین امر صورت گیرد.

وی با انتقاد از مسئولین و افرادی که بجای توجه به امور و مشکلات اساسی کشور، به دنبال موضوعات فرعی و بگو مگوهای بیهوده هستند به جمعیت بالای مجرمین مواد مخدر در کشور اشاره کرد و در این باره توضیح داد: متاسفانه نیمی از جمعیت زندانیان ما را مجرمین مرتبط با مواد مخدر تشکیل می دهند که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل می کنند و در این خصوص مسئولین ما باید با عنایت و توجه ویژه ای وارد میدان عمل شوند.

حضور قدرتمندانه در عرصه‌های بین المللی یک اصل راهبردی است

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، حضور قدرتمندانه در عرصه‌های بین المللی را یک اصل راهبردی دانسته و تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمانی باید با حضوری مقتدرانه و شجاعانه در مجامع بین المللی ظاهر شود و این نیاز جدی امروز و فردای ماست؛ امروز دنیا به روش‌های سنتی اداره نمی شود بلکه با شیوه های مدرن و از طریق سازمان‌ها و نظام‌های بین المللی اداره می‌شود که کشورهای سلطه‌گر و صاحب قدرت و نفوذ نیز از طریق همین سازمان‌ها، اعمال قدرت می‌کنند؛ در این عرصه عدم حضور و مشارکت، این پیام را القا می کند که ما تسلیم و فاقد قدرت لازم هستیم؛ حتی اگر بدانیم که قدرت کافی برای احقاق حق خود را نداریم باز هم باید با شجاعت در عرصه حاضر شده و جایگاه خود را برای آینده تثبیت کنیم.

وی دفاع از حقوق مظلومین را جزو رسالت‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفت: هرچند دفاع از ملت‌های مظلوم و مستضعف در برابر تروریسم، هزینه‌های زیادی برای ما داشته، ما به آن افتخار می‌کنیم و معتقدیم نه تنها چیزی از دست نداده ایم بلکه عزت ما در جهان تثبیت شده و رو به فزونی است و امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت مقتدر و مدافع حقوق مظلومین در منطقه و دنیا شناخته می‌شود.

برای ارتقای معیشت مردم به صورت شبانه روزی تلاش کنیم

وزیر دادگستری در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در احقاق حقوق و مطالبات مردم و به ویژه در تنظیم بازار و ارتقای سطح معیشت در جامعه، خواستار تلاش شبانه روزی مسئولین شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی مشخص شده است، بر اساس مبانی قانونی موظف به اجرای درست وظایف خود هستیم؛ می بایست نیاز و خدمات عمومی را در نظر گرفته و با تلاش شبانه روزی در جهت ارتقای معیشت مردم تلاش کنیم.