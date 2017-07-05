تجلیل از ژرار دوپاردیو و کاترین دونو در جشنواره آنگولم فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، جشنواره سینمایی آنگولم فرانسه که دهمین دوره خود را از ۲۲ تا ۲۷ آگوست برگزار میکند و به نمایش فیلمهای فرانسوی زبان اختصاص دارد، مجموعهای از فیلمهای جدید فرانسوی زبان را به نمایش درمیآورد. اقتباسی از رمان برنده جایزه گنکور در سال ۲۰۱۳ و کمدی جدید اریک تولدانو از جمله فیلمهایی هستند که در این دوره روی پرده میروند.
در حالی که این جشنواره امسال مهمانی ویژهای برای ۱۰ ساله شدنش برگزار میکند ۲ چهره بزرگ سینمای فرانسه یعنی کاترین دونو و ژرار دوپاردیو مهمانان ویژه این دوره خواهند بود و از آنها تجلیل میشود. در همین زمینه یک فیلم کمدی با بازی این 2 ستاره سینمای فرانسه نیز به نمایش درمیآید.
کاترین دونو هنرپیشه ۷۴ ساله فرانسوی با ایفای نقشهای فرعی در فیلمهای کارگردانانی همچون لوئیس بونوئل و رومن پولانسکی به شهرت رسید. دونو در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۲ میلادی و برای بازی در فیلمهای «آخرین مترو» و «هندوچین» ۲ جایزه سزار برد و نامزد دریافت جوایز بفتا و اسکار بهعنوان بهترین هنرپیشه زن بودهاست. وی سال ۲۰۰۸ در صدمین فیلمش با نام «یک داستان کریسمس» بازی کرد.
ژرار دوپاردیو بازیگر ۶۸ ساله فرانسوی است که از ژانویه ۲۰۱۳ به دستور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه شهروندی روسیه به او اعطا شد. وی دو بار جایزه سزار و یک بار جایزه گلدن گلوب را دریافت کرده است.
او در سال ۱۹۹۰ برای «سیرانو دوبرژراک» برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۹۸۵ برای فیلم «پلیس» از دیگر جوایز معتبر این بازیگر باسابقه است که حدود ۱۷۰ فیلم در کارنامه دارد. او تاکنون ۱۵ بار نامزد دریافت جوایز سزار بوده است.
ریاست این دوره هیات داوری جشنواره آنگولم را جان مالکوویچ بازیگر آمریکایی برعهده دارد و کلر شازل روزنامهنگار، لورا اسمیت و استفی سلما بازیگر، لوکاس بلوی کارگردان، فیلیپ بسون نویسنده و دنیس رابرت تهیه کننده اهل کبک اعضای گروه داوری را تشکیل میدهند.
«خداحافظ» ساخته دوپونتل فیلم افتتاحیه این جشنواره است که درباره جنگ جهانی ۱۹۱۴ است و با اقتباس از رمان نوشته پییر لوماتره برنده جایزه گنکور ساخته شدهاست.
نظر شما