خط خوردن ژرار دوپاردیو با وجود حمایت مکرون/ غولی که سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، حامیان ژرار دوپاردیو که دهها جایزه ملی و بینالمللی و از جمله نامزدی اسکار برای «سیرانو دو برژراک» را در کارنامه دارد، «فرانس تی وی» تلویزیون فرانسه را به دلیل نقشی که در فرو ریختن یکی از نمادینترین بازیگران کشور داشت، سرزنش میکنند. این امر به دنبال پخش مستندی رخ داد که به سابقه اتهامهای سوءرفتار جنسی این هنرمند می پرداخت و ۷ دسامبر روی آنتن رفت.
مانوئل آلدوی، مدیر فیلم و تولید مشترک بینالمللی این تلویزیون گفته این گروه تلویزیونی هیچ برنامهای علیه دوپاردیو ندارد و فیلمهایش را هم تحریم نمیکند، اما به تجلیل از هنرمندانی که متهم شدهاند تا زمانی که کاملاً بیگناهیشان اثبات شود، نخواهد پرداخت.
آلدوی افزود: فیلمها آثاری هنری هستند که با کاری جمعی شکل گرفتهاند و دوپاردیو در بیش از ۱۰۰ فیلم از جمله برخی از آثار کلاسیک سینمای فرانسه بازی کرده است. اگر آنها را تحریم کنیم حق این فیلمها و دیگر هنرمندان آنها را ناعادلانه زیرپا گذاشتهایم و این کار خطرناک است. به عنوان مثال چندین فیلم از فرانسوا تروفو در سال آینده به مناسبت سالگرد درگذشت او قرار است پخش شود که «آخرین مترو» هم یکی از آنهاست که در آن دوپاردیو در کنار کاترین دونو بازی میکند، آیا میشود آن را کنار گذاشت؟
این بازیگر ۷۴ ساله سال ۲۰۲۰ از سوی شارلوت آرنولد بازیگر به آزار جنسی در سال ۲۰۱۸ متهم شد. اما آن یک مورد برای خدشهدار کردن محبوبیت عظیم او در فرانسه کافی نبود و یک سال بعد فیلمی با بازی دوپاردیو به عنوان افتتاحیه هفته منتقدان کن انتخاب شد. اما وقتی دهها قربانی در یک برنامه تحقیقاتی که ماه آوریل در «مدیاپارت» پخش شد، صحبت کردند، شهرت دوپاردیو ضربه خورد و کمتر نقشی به وی پیشنهاد شد.
مستندی که به تازگی با عنوان «سقوط یک غول» پخش شد هم دوپاردیو را در حالی که شوخیهایی زمخت، جنسی و زنستیزانه در مقابل دوربین انجام میدهد، نشان داد که برخی از آنها خشم گستردهای را در فرانسه برانگیخت. این مستند همچنین شهادت قربانیان را ارایه میکند که یکی از آنها امانوئل دبور در روز پخش گزارش با پریدن به رودخانه سن در پاریس جان باخت.
جدال بر سر دوپاردیو علاوه بر برانگیختن موج جدیدی از جنبش MeToo# در فرانسه، دولت را دچار اختلاف نظر کرده و در حالی که ریما عبدالمالک وزیر فرهنگ پیشنهاد کرد جایزه لژیون دونور او پس گرفته شود، امانوئل مکرون رییس جمهوری در یک برنامه پربیننده گفت دوپاردیو افتخار فرانسه است.
با این حال تلویزیون فرانسه پخش ۲ فیلم اخیر دوپاردیو، «قدرتمند» و «مردان» ساخته لوکاس بلوو را که قرار بود همزمان با جشنواره فیلم کن پخش شود، لغو کرد. مدیر این تلویزیون میگوید پس از انتشار برنامه تحقیقاتی «مدیاپارت» نمایش این ۲ فیلم را لغو کردهاند تا مردم تصور نکنند ما بیتفاوت یا بیطرف هستیم.
آلدوی یادآوری کرد مساله دیگر این است که آیا دوپاردیو همچنان به بازیگری ادامه خواهد داد یا خیر. باید از تهیهکنندگان پرسید چه تضمینی دارند که مشکلی در طول فیلمبرداری پیش نیاید؟
به گفته وی تلویزیون فرانسه در ۶ ماه گذشته هیچ پروژه جدیدی با دوپاردیو نداشته و انتظار نمیرود این روند به این زودیها تغییر کند، زیرا در حال حاضر تامین مالی فیلمی با حضور وی دشوار است.
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