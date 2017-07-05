تصمیم فعلی نظام، اعزام حجاج است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره اعزام حجاج ایرانی به حج تمتع امسال، اظهار کرد: موضوع امنیت و کرامت حجاج در دستور است و طبق برنامه ای که تعریف کردیم ثبت نام را انجام داده ایم و اجاره اماکن، هواپیمایی و تمام تمهیدات پشتیبانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دهه اول مردادماه یعنی نهم مردادماه اعزام اولین گروه صورت خواهد گرفت، گفت: تا به امروز گروه های پشتیبانی، پزشکی و گروه های هواپیمایی در مکه و مدینه برای هماهنگی های لازم حضور دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: آن چیزی که ما به عنوان سیاست رسمی اعلام می کنیم، اعزام حجاج به عربستان با همه تمهیدات لازم است اما به طور طبیعی ما وضعیت را رصد می کنیم و هر زمان اتفاقی محتمل باشد، آن را در سطوح عالی نظام طرح خواهیم کرد و تصمیم نهایی را مسئولان عالیرتبه نظام خواهند گرفت.

صالحی امیری با بیان اینکه در فضای فعلی تصمیم نظام اعزام حجاج مطابق برنامه از پیش تعیین شده است، افزود: امیدواریم شاهد برگزاری حج باعزت، کرامت و امنیت برای حجاج باشیم و مردم مطمئن باشند امنیت حجاج و کرامت آنان اولویت اول دولت و نظام است و در این خصوص همه اجزای نظام اتفاق نظر دارند.

وی تصریح کرد: من فکر می کنم امسال بتوانیم با اعزام حجاج مسیر حج و بیت الله را برای مردم باز کنیم.