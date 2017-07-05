دیمیستورا: پیشرفت هایی در مذاکرات آستانه ۵ داشتیم



به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک، استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه عنوان داشت: ما به پیشرفت هایی در جریان مذاکرات آستانه در خصوص سوریه دست یافتیم. ما امیدواریم که با بررسی مساله سوریه در جریان نشست ۲۰ به پیشرفت هایی دست یابیم.

وی در ادامه افزود: سازمان ملل به اقدامات خود در عرصه مذاکرات آستانه ادامه می دهد. ما مطمئنیم که رهبران جهان در نشست ۲۰ در هامبورگ این مساله مهم را بررسی خواهند کرد.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: ما نباید انتظار زیادی از مذاکرات ژنو داشته باشیم البته باید بگویم که این نشست ناامید کننده نبود.