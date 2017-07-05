  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

دیمیستورا: پیشرفت هایی در مذاکرات آستانه ۵ داشتیم

دیمیستورا: پیشرفت هایی در مذاکرات آستانه ۵ داشتیم

استفان دی میستورا از پیشرفت های حاصل شده در دور پنجم مذاکرات آستانه در خصوص سوریه با حضور کشورهای ضامن مناطق کاهش تنش در این کشور خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپوتنیک، استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه عنوان داشت: ما به پیشرفت هایی در جریان مذاکرات آستانه در خصوص سوریه دست یافتیم. ما امیدواریم که با بررسی مساله سوریه در جریان نشست ۲۰ به پیشرفت هایی دست یابیم.

وی در ادامه افزود: سازمان ملل به اقدامات خود در عرصه مذاکرات آستانه ادامه می دهد. ما مطمئنیم که رهبران جهان در نشست ۲۰ در هامبورگ این مساله مهم را بررسی خواهند کرد.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد: ما نباید انتظار زیادی از مذاکرات ژنو داشته باشیم البته باید بگویم که این نشست ناامید کننده نبود.

کد مطلب 4022923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها