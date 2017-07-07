حمایت قاطع ایران از پیمان منع کامل سلاح های هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت جمهوری اسلامی ایران در پایان کنفرانس مذاکره سند حقوقی ممنوعیت سلاح های هسته ای حمایت ایران را از تلاشهای بین المللی برای امحای کامل سلاح های هسته ای اعلام کرد.



در پایان این کنفرانس که به مدت سه هفته در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای به تصویب رسید.



رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی سخنانی پس از تصویب این معاهده، گفت: جمهوری اسلامی ایران قویاً از هدف این معاهده در ممنوع کردن تملک و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در جهان حمایت می کند.



وی با اشاره به اینکه ایران خود یکی از قربانیان سلاح های کشتار جمعی است، به فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن سلاح های کشتار جمعی نیز اشاره کرد و اقدام کنفرانس در اشاره به نقش رهبران مذهبی در تلاش برای امحای کامل سلاح های هسته ای در متن معاهده را مورد تقدیر قرار داد.



وی با یادآوری خطرات سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه حساس خاورمیانه گفت: پیشنهاد ایران در ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای در خاورمیانه یکی از نمونه های تلاش کشورمان برای رفع خطر این سلاح ها از منطقه بوده است.



لازم به ذکر است که این معاهده برای اولین بار 70 سال بعد از استفاده آمریکا از سلاح هسته ای در هیروشیما و 50 سال پس از انعقاد معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای (ان پی تی)، از نظر حقوقی تملک، تولید، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته ای را تحت هر شرایطی به طور کامل ممنوع می کند.



همچنین، طبق این معاهده، دارندگان سلاح هسته ای موظف هستند پس از لازم الاجرا شدن آن، فهرست سلاح های هسته ای خود و تأسیسات تولید آنها را به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده و سریعاً آنها را از حالت عملیاتی خارج سازند و سپس طبق یک برنامه زمان بندی شده که باید به تصویب کشورهای عضو برسد، همه آنها را تحت نظارت و راستی آزمایی بین المللی منهدم کنند.



دارندگان سلاح های هسته ای و کشورهای تحت چتر هسته ای شرکت در این کنفرانس را تحریم کرده بودند.