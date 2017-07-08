نشست دورهمخوانی کتاب «فرشتگان بال ندارند» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دورهمخوانی مجموعه داستان «فرشگان بال ندارند» نوشته ژیلا تقی زاده پنجشنبه ۲۲ تیر در کتابخانه شریعتی برگزار می شود.

در این نشست که با حضور سید مهرداد ضیایی نویسنده و پژوهشگر، افسانه احمدی نویسنده و منتقد، فرحناز علیزاده داستان نویس و منتقد و نویسنده اثر برگزار می شود، ابتدا ۲ داستان از کتاب، توسط تقی زاده قرائت شده و سپس درباره آن ها بحث و گفتگو می شود.

این برنامه روز پنجشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کتابخانه دکتر شریعتی واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، پارک شریعتی، بعد از پمپ بنزین، داخل پارک کتابخانه شریعتی برگزار می شود.