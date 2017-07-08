علی رغم گذشت ۱۰۰روز از ابلاغ برنامه ششم، اثری از اجرای قانون نیست

حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگارمهر، با انتقاد از عدم ابلاغ لایحه برنامه ششم توسعه به دستگاه های اجرائی گفت: برنامه ششم بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور هم وظیفه داشت برنامه را پس از انتشار در روزنامه رسمی به هیات دولت و دستگاه های دولتی ابلاغ کند اما رئیس جمهور هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: طبق قانون اگر رئیس جمهور، قانونی را ابلاغ نکرد باید رئیس مجلس قانون مصوب را ابلاغ کند علی رغم اینکه وزارتخانه ها توجه ویژه ای به برنامه ششم دارند به دلیل اینکه مشکلات زیادی از آن ها را حل می کند اما تا کنون رئیس جمهور قانون برنامه را ابلاغ نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه ابلاغ دیر هنگام برنامه ششم باعث کاهش اهمیت آن نزد دستگاه های اجرائی می شود اظهار داشت: ۲۲ اولویت در برنامه ششم تعریف شد و قوانینی برای دست یابی به این اولویت ها تدوین شد. مردم امروز برای مطالبه این ۲۲ اولویت به میدان آمده اند کشاورزان، کارگران، بازنشستگان، معلمان از برنامه ششم مطالبه دارند با گذشت ۱۰۰ روز از ابلاغ برنامه ششم آثار و علائمی در دستگاه های اجرایی مبنی براجرای قانون برنامه نمی بینیم که این وهن قانون گذار و مجلس است.

حاجی بابایی تصریح کرد: یک و نیم میلیون شغل وعده داده شد بر اساس برنامه ششم باید اجرا شود اگر برنامه ششم سبک گرفته شود شاید در پایان سال فقط به ایجاد۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار شغل موفق شویم و هدف برنامه مبنی بر ایجاد یک و نیم میلیون شغل محقق نخواهد شد.