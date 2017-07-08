افزایش تعامل با مخاطب و سطح ارتباطات با دستگاه ها و مراکز قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران رهبرحقیقت گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن را دریچه ای برای بازتاب تمامی رویدادها و وقایع قرآنی کشور دانست و افزود: برنامه سازی در حوزه اطلاع رسانی و فعالیت های قرآنی اعم از پژوهشی، آموزشی، تبلیغی، ترویجی از وظایف ذاتی این گروه است ضمن اینکه تعامل با نهادها، مراکز و مؤسسات قرآنی و مذهبی، حضور در نشست های قرآن و بازتاب آن در رسانه، ارتباط با مسئولان و مدیران قرآنی و ارائه گزارش از فعالیت های مجموعه تحت مسئولیت شان، پیگیری جدی مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه قرآن کریم از اصلی ترین موضوعاتی است که محورهای اصلی برنامه سازی در گروه اطلاع رسانی است.

مدیر گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن، پوشش میدانی مسابقات کشوری قرآن کریم، مسابقات بین المللی قرآن و همچنین در ماه مبارک رمضان حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن که گردهمایی جامعه قرآنی کشور در آن شکل می گیرد، از جمله شاخص ترین اقدامات این گروه در حوزه پوشش رویدادها دانست و تصریح کرد: امسال گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن، که به نمایندگی از معاونت صدا در بیست و پنجمین نمایشگاه قرآن کریم حضور داشت موفق به کسب رتبه برتر در میان رسانه به جهت پوشش مناسب این رویداد با اهمیت شد.

وی در باره برنامه های پیش روی این گروه گفت: قصد داریم که با ایجاد زمینه مناسب نسبت به برقراری تعامل با مخاطب از یک سو و افزایش سطح ارتباطات با دستگاه ها و مراکز قرآنی، ارتباط سه جانبه مؤثرتری میان این سه ضلع برقرار کنیم.

در واقع این گروه حلقه ا صلی میان جریانات قرآنی کشور و مخاطب می باشد که البته با دقت در این موضوع که در میان نیاز و مصلحت به عنوان سه مؤلفه اصلی ارتباط رسانه با مخاطب تناسب منطقی و استاندارد برقرار باشد و هیچکدام از این عناصر دچار ضعف یا قوت غیر طبیعی نگردد. به همین منظور برنامه « مجله خبری قرآن» در شورای طرح و برنامه این شبکه به تصویب رسیده که به زودی پخش آن از رادیو قرآن شروع خواهد شد.

حقیقت در پایان خاطر نشان کرد: از آنجایی که از اصلی ترین ارکان رسالت پیامبران، آگاه ساختن مردم و امر به معروف و نهی از منکر است، ما نیز در گروه اطلاع رسانی یک شبکه رادیویی که مزین با نام مبارک قرآن کریم است، برخورد فرض و واجب می دانیم که در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مؤثر در میان آحاد جامعه با تکیه بر کلام وحی در این مسئولیت خطیر فروگذار و شرمنده نباشیم.