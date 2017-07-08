هیچ مسئولی برای استقبال از تیم ملی قایقرانی بانوان نیامد

آزاده کارپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در تیم ملی قایقرانی دراگون بوت بانوان برای شرکت در مسابقات بین المللی چین اظهار داشت: این مسابقات در پنج شهر کشور چین و با حضور حریفانی از کشورهای کانادا، آلمان، هنگ کنگ، روسیه، نیوزلند، مالزی، سوئیس، سنگاپور و چین برگزار شد.

وی با بیان اینکه اعضای تیم ملی قایقرانی دراگون بوت بانوان از سه استان اصفهان، تهران و بوشهر انتخاب شده بودند، ابراز داشت: از استان اصفهان من به عنوان تنها نماینده انتخاب شده بودم.

عضو تیم ملی قایقرانی دراگون بوت بانوان با بیان اینکه در این مسابقات موفق به دریافت دو مدال نقره و دو مدال برنز جهان شدیم، تصریح کرد: این در حالی است که زمان بازگشت به اصفهان هیچ مسئولی برای استقبال از ما نیامد و حتی یک پیام تبریک نیز دریافت نکردم.

وی از سابقه ۱۲ ساله خود در عرصه قایقرانی سخن به میان آورد و افزود: در اصفهان مربی تیم قایقرانی دراگون بوت بانوان هستم و همچنین پس از ۱۰ سال قایقرانی دراگون بوت آقایان اصفهان را نیز راه اندازی کرده‌ام.

کالرپور افزود: یادآور می شوم که بعد از ۸ سال نخستین بار بود که یکی از اعضای تیم ملی قایقرانی بانوان کشور از اصفهان انتخاب شده بود.