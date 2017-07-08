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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

توافق بر سر تجارت آزاد اجلاس جی ۲۰ را از شکست نجات داد

توافق بر سر تجارت آزاد اجلاس جی ۲۰ را از شکست نجات داد

توافق رهبران جی ۲۰ بر سر تجارت آزاد موجب شد تا این اجلاس جهانی از شکست بگریزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در دومین روز از نشست گروه ۲۰ در هامبورگ، رهبران اقتصادهای بزرگ جهان درباره تجارت آزاد به توافق دست یافتند و نقش ابزارهای حمایتی در پشتبانی از تولید داخلی به رسمیت شناخته شده است.

با این توافق مباحث اجلاس گروه بیست از شکست قطعی نجات یافت و بیانیه نهایی نشست هامبورگ گروه ۲۰ بعد از ظهر امروز شنبه منتشر  می‌شود.

شرکت‌کنندگان در نشست گروه ۲۰ به غیر از آمریکا اعلام کردند که تصمیم دارند توافق اقلیمی پاریس را اجرا کنند.

 در بیانیه مذاکرات گروه بیست گفته می‌شود، ما از تصمیم دولت آمریکا برای خروج از توافق اقلیمی پاریس مطلع شدیم، اما رهبران دیگر کشوهای عضو گروه بیست بر این نظرند که توافق‌نامه پاریس برای مبارزه با گرمایش کره زمین، یک امر غیرقابل بازگشت است.

کد مطلب 4024685
عبدالحمید بیاتی

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