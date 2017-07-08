ارسال ۷۰۷ اثر به جشنواره ملی فانوس

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قلیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره نامگذاری جشنواره فانوس گفت: حدود ۹۰ درصد از روشنایی سنگرها در زمان جنگ، نور فانوس بوده وفانوس سمبل روشنایی در سنگرهای دفاع مقدس بوده، از اینرو، اسم فانوس برای جشنوراه انتخاب شده است.
دبیر اجرایی جشنواره فانوس با بیان اینکه این جشنواره تمام موضوعات هنری را دربر میگیرد، از جمله اهداف این جشنواره را ترویج و تشویق تولیدکنندگان آثار هنری مرتبط با ارزشهای دفاع مقدس و ارزیابی عملکرد فرهنگی و هنری ادارات کل بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس برای برنامهریزی بهتر برشمرد.
وی با بیان اینکه در اواخر بهمن ماه سال گذشته، فراخوان به تمامی ادارات کلبنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استانها ابلاغ شد، افزود: آثاری حق شرکت در این جشنواره را داشتند که یا توسط اداره کل این سازمان در استانها بهطور مستقیم تهیه شده، یا مشارکت کرده باشند و یا حداقل مورد حمایت قرار گرفتهاند.
قلی زاده افزود: از نیمه دوم بهمن ماه دبیرخانه تأسیس شد و تمام تلاش ما بر این بوده است تا از انتقال آثار سنتی، کمی فاصله بگیریم، از این رو، ارسال توسط فضای مجازی انجام گرفت.
دبیر اجرایی جشنواره فانوس گفت: طی زمان ارسال آثار از نیمه دوم اسفند ماه ۹۵ تا پایان اردیبهشت ۹۶، تعداد ۷۰۷ اثر در بخشهای فیلم، موسیقی، هنرهای نمایشی، سایبری و هنرهای تجسمی به دبیرخانه ارسال شد که هر کدام نیز شاخههای متعددی داشتهاند.
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