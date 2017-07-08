  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان:

۱۶ زمین‌خوار در دامغان شناسایی شدند/ کمبود نیرو در یگان حفاظت

۱۶ زمین‌خوار در دامغان شناسایی شدند/ کمبود نیرو در یگان حفاظت

دامغان- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: طی سال گذشته ۱۶ زمین‌خوار در سطح مراتع این شهرستان شناسایی شدند.

سید حسین میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۶ زمین‌خوار در سطح مراتع این شهرستان شناسایی شدند، افزود: این افراد به بیش از چهار هکتار از زمین‌های منابع ملی دست‌اندازی غیرقانونی کرده بودند و پس از شناسایی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 

وی بابیان اینکه همچنین در سال گذشته ۱۳فقره پرونده تخلف ماده ۴۴ به میزان دو هزار و ۷۸۵ واحد دامی و  یک فقره تخلف ماده ۴۲ به میزان قطع ۵۰ اصله درخت تاغ در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان تشکیل‌شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته همچنین ۳۲۰کیلوگرم چوب و ۷۰۰کیلوگرم زغال تاغ از دو متخلف کشف و ضبط شد. 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان به اجرای حکم خلعید از سطح اراضی ملی که توسط سودجویان صورت گرفت اشاره داشت و افزود: در این راستا ۱۵فقره تخلف به میزان بالغ‌بر چهار هکتار برابر با حکم مقامات قضایی خلعید و زمین‌های تصرف‌شده به منابع ملی بازگردانده شد. 

میرعماد اظهار داشت: دامغان دارای ۷۳۸هزار و ۱۶هکتار مرتع، ۸۰هزار و ۳۰۳هکتار جنگل، ۶۷۱هزار ۳۷۳هکتار بیابان است. 

وی با اشاره به بحث کمبود نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی،و آبخیزداری در دامغان تصریح کرد: باوجوداینکه یک‌میلیون و ۴۸۷هزار ۱۱۸هکتار از مساحت شهرستان را مرتع، جنگل و بیابان تشکیل می‌دهد در حال حاضر ۱۱ نفر نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کار حفاظت و حراست از منابع ملی را بر عهده‌دارند که کمبود نیرو در این بخش وجود دارد که امیدواریم در آینده با جذب و استخدام نیرو این مشکل برطرف شود. 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان خاطرنشان کرد: سرانه عرصه‌های حفاظتی این نیرو برای هر نفر ۱۳۵هکتار و ۱۹۲مترمربع است. 

میرعماد یادآور شد: میزان اعتبار پیشنهادی برای اجرای پروژه پیشگیری و اطفا حریق در سال جاری ۴۰میلیون ریال و اجرای طرح حفاظت و حمایت از جنگل‌ها و مراتع ۵۵۰ میلیون ریال است. 

وی با اشاره به اینکه ۹۵درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع ناشی از عوامل انسانی است، افزود: بالاترین دلیل برای آتش‌سوزی در سطح مراتع و جنگل‌ها عامل انسانی است که در صورت وقوع حریق و آتش‌سوزی عوامل یگان حفاظت به همراه تجهیزات به مناطق آتش‌سوزی اعزام می‌شوند. 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: این اداره به‌منظور حفاظت مشارکتی و ارتقا سطح آگاهی مردم در سال گذشته اقدام به جذب سه هزار و ۱۳۰ نفر همیار طبیعت به‌صورت افتخاری کرده است.

کد مطلب 4024920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها