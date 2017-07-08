سید حسین میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه طی سال گذشته ۱۶ زمین‌خوار در سطح مراتع این شهرستان شناسایی شدند، افزود: این افراد به بیش از چهار هکتار از زمین‌های منابع ملی دست‌اندازی غیرقانونی کرده بودند و پس از شناسایی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بابیان اینکه همچنین در سال گذشته ۱۳فقره پرونده تخلف ماده ۴۴ به میزان دو هزار و ۷۸۵ واحد دامی و یک فقره تخلف ماده ۴۲ به میزان قطع ۵۰ اصله درخت تاغ در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان تشکیل‌شده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته همچنین ۳۲۰کیلوگرم چوب و ۷۰۰کیلوگرم زغال تاغ از دو متخلف کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان به اجرای حکم خلعید از سطح اراضی ملی که توسط سودجویان صورت گرفت اشاره داشت و افزود: در این راستا ۱۵فقره تخلف به میزان بالغ‌بر چهار هکتار برابر با حکم مقامات قضایی خلعید و زمین‌های تصرف‌شده به منابع ملی بازگردانده شد.

میرعماد اظهار داشت: دامغان دارای ۷۳۸هزار و ۱۶هکتار مرتع، ۸۰هزار و ۳۰۳هکتار جنگل، ۶۷۱هزار ۳۷۳هکتار بیابان است.

وی با اشاره به بحث کمبود نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی،و آبخیزداری در دامغان تصریح کرد: باوجوداینکه یک‌میلیون و ۴۸۷هزار ۱۱۸هکتار از مساحت شهرستان را مرتع، جنگل و بیابان تشکیل می‌دهد در حال حاضر ۱۱ نفر نیروی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کار حفاظت و حراست از منابع ملی را بر عهده‌دارند که کمبود نیرو در این بخش وجود دارد که امیدواریم در آینده با جذب و استخدام نیرو این مشکل برطرف شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان خاطرنشان کرد: سرانه عرصه‌های حفاظتی این نیرو برای هر نفر ۱۳۵هکتار و ۱۹۲مترمربع است.

میرعماد یادآور شد: میزان اعتبار پیشنهادی برای اجرای پروژه پیشگیری و اطفا حریق در سال جاری ۴۰میلیون ریال و اجرای طرح حفاظت و حمایت از جنگل‌ها و مراتع ۵۵۰ میلیون ریال است.

وی با اشاره به اینکه ۹۵درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع ناشی از عوامل انسانی است، افزود: بالاترین دلیل برای آتش‌سوزی در سطح مراتع و جنگل‌ها عامل انسانی است که در صورت وقوع حریق و آتش‌سوزی عوامل یگان حفاظت به همراه تجهیزات به مناطق آتش‌سوزی اعزام می‌شوند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: این اداره به‌منظور حفاظت مشارکتی و ارتقا سطح آگاهی مردم در سال گذشته اقدام به جذب سه هزار و ۱۳۰ نفر همیار طبیعت به‌صورت افتخاری کرده است.